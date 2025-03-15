華爾街日報：特斯拉開發低成本Model Y 搶中國市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）華爾街日報報導，為應對中國市場日益激烈的競爭，特斯拉正在開發一款成本更低的Model Y電動車，預計將生產成本降低20%至30%，並且將在中國市場率先推出。

華爾街日報（WSJ）今日報導，知情人士表示，特斯拉（Tesla）上海工廠的團隊正在努力對現有Model Y功能進行簡化，目標是將這款新車的生產成本在Model Y的基礎上降低20%至30%。目前，Model Y在中國市場的起售價約為3萬6400美元（約新台幣120萬元）。

知情人士表示，這款低價特斯拉將首先在中國市場上市，之後可能會在美國和歐洲市場銷售。並且將與最近改款的Model Y一起銷售。

報導指出，特斯拉正尋求在中國這個全球最大的電動汽車市場上捍衛自己的銷量，應對日益激烈的競爭。中國本土汽車製造商的車型通常價格更低，並提供更具吸引力的功能，比如更先進的駕駛輔助系統。

特斯拉在中國的銷量去年有所增長，但中國整體電動汽車市場的增長速度更快。因此，特斯拉在純電動汽車領域的市場占有率從前一年的12%降至去年的10%。

知情人士表示，特斯拉計劃最早在今年第3度開始試生產低成本的Model Y，並希望在2026年初開啟量產。他們表示，如果最近改版的Model Y未能提振銷量，特斯拉可能會提前這一時間表。

特斯拉沒有回覆華爾街日報的置評請求。

據日前財聯社報導，中國乘聯分會發布的2月乘用車主力廠商新能源批發銷量顯示，特斯拉中國2月批發銷量為3萬688輛（含預估），年減49%，月減51%。這是特斯拉在中國生產以來首次單月銷量跌破3.1萬輛（除2022年4月上海封城），創下兩年多新低。

透過 Google News 追蹤中央社

而特斯拉在中國最大的電動車競爭對手比亞迪，2月批發銷量為31萬8233輛（含預估）。

紐約時報13日報導也指出，特斯拉在中國「失寵」，許多中國年輕人逐漸轉向購買更高效、更科技、設計更時尚，且價格只有特斯拉一半的中國本土品牌電動車。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1140315