瑞典電動車電池製造商Northvolt宣布破產

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩12日專電）瑞典電動車電池製造公司Northvolt雖然在1月股東大會中，有絕大多數股東贊成Northvolt繼續經營，但因無法取得更多資金，今天向瑞典法院提交破產聲請，宣布破產。

Northvolt成立於2016年，歐洲曾寄望Northvolt能夠減少西方車廠對中國競爭對手的依賴。Northvolt經歷工安、高額負債、聲請破產保護等危機，1月8日的股東大會雖得到多數股東同意繼續營運，但因無法取得更多資金，今天正式宣布破產。

Northvolt破產是瑞典產業史上大型破產案之一，預計影響5000名左右的員工。

許多國際專業人士因工作而從瑞典其他城市甚至世界各地移居到Northvolt工廠所在地，瑞典北部的小鎮謝萊夫特奧（Skellefteå）。這次破產對當地造成相當震撼。

當地政府表示，Northvolt的破產對謝萊夫特奧來說是場危機，過去7年半來，因為Northvolt在此地建廠，當地政府因應將近3000名外來移入員工的需要，調整當地建設，證明謝萊夫特奧是一個可以安身立命的地方。如今Northvolt破產，工廠未來不明，讓謝萊夫特奧也陷入危機，當地政府希望瑞典中央政府盡速提供協助，也希望有新買家可以盡快接手Northvolt。

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許多國際員工對瑞典電視台（SVT）表示，他們一直對前景感到不安，有些人已經開始找其他工作。也有曾參與建造工廠的瑞典員工認為過去幾年來的努力付諸流水，夢想破碎。

瑞典每日新聞報（Dagens Nyheter）評論， Northvolt在瑞典的廠房與設備依然具有相當價值，未來的買家必須有本事承接Northvolt的願景，也必須要能夠產出電池。評論認為，這樣的買家可能來自亞洲，很有可能是中國人，瑞典的電池夢最終還是破碎。（編輯：田瑞華）1140312