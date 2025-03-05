歐盟汽車競爭方案 投千億掌握電池原料、AI研發

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（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）歐盟今天發布提高汽車產業競爭力行動方案，重點放在支持歐洲製造的電動車電池，將投入約新台幣632億元掌握電池原料來源，另投入約351億元資助研發自駕車等新科技。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）從5個領域著手搶救汽車產業，包括以10億歐元（約新台幣351億元）資助創新領域，鎖定自駕車、人工智慧（AI）輔助系統等新車用網路科技，並將透過監管沙盒（sandbox）安全機制方式鬆綁自駕車上路等實驗，與相關法規較鬆的美國、中國競爭。

推進電動車電池產業方面，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透過新聞稿強調，「我們將促進在地生產，以避免戰略性依賴，特別是電池生產」。

中國製電池主導全球電動車市場，是歐盟欲降低對外依賴的主要對象。歐盟執委會負責交通領域的執行委員齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）在記者會表示，電池平均占一輛電動車價值的40%，「為了競爭，我們需要自製電池」。

歐盟行動方案中，支持自製電池的首要措施是確保礦產原料。執委會提出18億歐元（約新台幣632億元）打造「安全且具競爭力的電池原料供應鏈」，並將與智利、民主剛果等14個原物料夥伴合作，在3月間公布相關計畫。

執委會於原定減碳目標不變下，在行動方案納入3年緩衝期，減緩汽車業對今年起適用新碳排標準的壓力，也就是3年後才會綜合計算業者自2025到2027年是否達成歐盟新的減碳標準並開罰，讓汽車業者不必趕在今年達標。

行動方案第4個領域是加強人才養成和再培訓，以因應汽車產業轉型需求。第5則是確保國際公平競爭。

執委會在新聞稿特別強調將繼續透過貿易防禦工具，例如反政府不當補貼措施（anti-subsidy measures）保護歐盟企業，並在詳述行動方案文件的「公平競爭」一節，明確提到歐盟去年對中國電動車施加「反補貼稅」（countervailing duties）一事。

該文件指出，對於中國業者欲以價格協商交換免徵反補貼稅，歐盟保持開放態度，同時準備好發動「反規避」（anti-circumvention）調查，即一旦發現中國業者違規逃避反補貼稅的行為，將再祭出懲罰。

此外，近年中國電動車及電池業者陸續宣布赴歐洲投資設廠計畫，對歐洲自家車廠形成另一股壓力，也引來可能只做低技術組裝以逃避歐盟反補貼稅的疑慮。

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執委會在新聞稿特別提到將提出措施，確保在歐洲汽車部門的外來投資有助於歐洲企業及產業長期競爭力。

這套行動方案源自歐盟執委會在1月30日啟動與本地汽車業者的系列戰略對話。歐盟27國汽車產業每年貢獻產值共約1兆歐元（約新台幣35兆元），創造130萬個直接及間接工作機會，是歐盟經濟的重要支柱。（編輯：唐聲揚）1140305