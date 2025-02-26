豐田中國電動車廠啟動 以Lexus為名在上海登記公司

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（中央社台北26日電）豐田汽車在中國獨資設立電動車廠付諸行動，18日以旗下豪華品牌凌志（Lexus）為名，在上海市登記成立「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」，將是中國繼特斯拉後第2家外國獨資電動車廠，也是首家獨資日本車廠。

澎湃新聞今天報導，根據中國「國家企業信用信息公示系統」顯示，「雷克薩斯（上海）新能源有限公司」於2025年2月18日正式成立，法定代表人為加藤武郎，註冊資本額1071億日圓（約新台幣235億元），屬外國法人獨資公司，註冊地址為上海市金山區。

報導指出，這家豐田獨資公司的經營項目包括汽車零部件研發、軟體開發、機械設備研發、電機及其控制系統研發、汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零配件批發、汽車零配件零售、新能源汽車電附件銷售、電池銷售、電池零配件銷售、貨物進出口、汽車裝飾用品銷售、充電樁銷售、電動汽車充電基礎設施運營、儲能技術服務、小微型客車租賃經營服務等。

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豐田與上海市政府5日達成合作意向，宣布將在金山區獨資成立以Lexus品牌為名的純電動汽車和電池研發公司及製造公司，初期將投資人民幣50億元（下同，約新台幣225億元），以年產10萬輛為首期產能目標，並將提供1000個職缺，預計2027年投產，引發中國相關產業界的關注。

在豐田之前，第1個在中國設立獨資電動車廠的外企是美國特斯拉（Tesla），廠址也在上海，整個廠區分布在浦東新區及奉賢區，號稱「超級工廠」，總投資額達500億元。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140226