涉罷免提議書偽造案遭羈押 北檢提訊黃呂錦茹

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（中央社記者林長順台北16日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書偽造案，4月18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回。高院發回更裁，北院4月25日裁定黃呂錦茹羈押禁見。檢察官今天提訊黃呂錦茹說明。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，疑有偽造提議書情事，4月14日首波指揮調查局搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人說明。

檢察官複訊後，將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢察官過濾相關卷證後，4月17日展開第二波搜索、約談行動，檢察官認定黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等人涉犯偽造文書等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲押禁見。

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北院裁定初文卿、姚富文羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川則犯嫌不足，裁定駁回，2人當庭釋放。北檢對黃呂錦茹部分提起抗告。台灣高等法院撤銷原裁定，發回北院更裁。

北院認定黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個人資料保護法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、滅證之虞，裁定黃呂錦茹自4月25日起羈押2個月，並禁止接見、通信。黃呂錦茹提起抗告，遭高院駁回。（編輯：張銘坤）1140516