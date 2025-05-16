加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 證券

華夏看PVC市場持續困難 降載把損失減到最低

2025/5/16 15:53（5/16 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華夏16日舉行法說會，總經理胡吉宏（圖中）表示，除了中國石化產能過剩造成的外溢影響持續，美國對等關稅政策反覆對市場需求帶來很大變數，看今年PVC市場依舊面臨相當困難的狀態，現階段華夏採取降載減產策略，目標先把損失減到最低。（華夏提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年5月16日
華夏16日舉行法說會，總經理胡吉宏（圖中）表示，除了中國石化產能過剩造成的外溢影響持續，美國對等關稅政策反覆對市場需求帶來很大變數，看今年PVC市場依舊面臨相當困難的狀態，現階段華夏採取降載減產策略，目標先把損失減到最低。（華夏提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）PVC廠華夏總經理胡吉宏表示，除了中國石化產能過剩造成的外溢持續影響，美國對等關稅政策反覆，對市場需求帶來很大變數，今年PVC（聚氯乙烯）市場依舊面臨相當困難的狀態，現階段華夏採取降載減產策略，目標先把損失減到最低。

華夏今天舉行法說會，因降載因應，第1季PVC/VCM（氯乙烯）銷售量7萬噸，比去年同期足足減少1.3萬噸，減幅直逼2成；PVC製品銷售量7000噸，也比去年同期減少3000噸。降載減產雖造成營收下滑，但虧損同步減縮。

華夏第1季營收新台幣24.62億元，季減3.1%，年減15.2%；歸屬母公司淨損2.68億元，為連續第3季虧損，比起去年第4季虧損縮減25.7%，單季每股淨損0.46元。

華夏處長暨發言人吳建興分析，中國石化產能過剩持續影響亞洲石化行情，由於利差表現不佳，亞洲各國PVC廠第1季都採取檢修或降載，以降低虧損，惟中國業者除了新產能投入，春假期間仍繼續生產，造成市場供需持續失衡，PVC期貨、現貨價格連跌。

展望第2季，吳建興表示，需求面還是面臨多重壓力，不過在供給面，3月起中國石化業進入春季裝置檢修的高峰期，觀察目前中國鹹氯的操作率已經降到72%，第2季市場供給會減少，有利非中的亞洲石化業壓力稍微減輕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，美國高額對等關稅暫緩90天，確實有看到下游客戶出現一波拉貨潮，特別是在膠皮布等PVC加工品方面，有急單湧入，對第2季營收可帶來一些幫助。

5月新台幣兌美元匯率急升約8%，吳建興表示，對於華夏出貨的PVC加工品而言，毛利率可能會被吃掉3%至4%，不過由於華夏的PVC加工品多屬客製化高端產品，原本毛利率較高，還可以抵擋得住，接下來會和客戶協商新價格，以彌補虧損。（編輯：張均懋）1140516

#中國石化
#法說會
#華夏
#吳建興
#新台幣兌美元
吳建興
華夏：俄烏有望和談 帶動PVC重建商機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：