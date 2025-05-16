加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
卓榮泰就任週年1+7施政重點 運動部、長照3.0等拚當台灣引水人
首頁 / 兩岸

中法第10次高級別經濟財金對話 白蘭地爭議仍無解

2025/5/16 12:43（5/16 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）第10次中法高級別經濟財金對話15日在巴黎舉行，中國國務院副總理何立峰與法國財政部長隆巴德共同主持對話，但備受法方關切的中國對歐盟進口白蘭地反傾銷調查等爭議仍無解。

中共人民日報今天報導，第10次中法高級別經濟財金對話由何立峰與法國經濟、財政和工業與數位主權部長隆巴德（Eric Lombard）共同主持，雙方並簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作文件。

不過，據路透社，中法會談並未解決白蘭地的爭議。隆巴德與何立峰會談後向媒體表示，現階段的經濟對話尚未就這項爭端達成最終解決方案。

隆巴德表示，討論的大門仍然開放；何立峰則說，有關調查部門會基於根據法律法規所做的調查及事實而作出決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐盟於2023年底對中國電動車展開反補貼調查後，中國隔年1月隨即宣布對於從歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查；同年12年，中國鑑於正與歐盟協商電動車關稅，因此延長有關白蘭地的調查期限。

今年4月，中國再宣布對白蘭地反傾銷調查的期限延至今年7月5日。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140516

#中國國務院
#中共
#法國
#何立峰
#歐盟
延伸閱讀
新聞回顧》中國商務部：對歐盟白蘭地反傾銷調查延長3月中國免稅小額包裹湧入歐洲 法國將祭措施遏止氾濫義大利總理：歐盟環保只推電動車是錯誤 讓中國得利中國拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業專訪／吳志中回顧駐法6年：法國對中幻想夢醒 社會挺台聲浪空前
何立峰
美中會談大減關稅 中方談判老將李成鋼廖岷成焦點外媒：中國談判主帥何立峰 由刻板官員變得有自信
隆巴德
川普關稅間接衝擊法國台商 不安觀望盼歐洲團結法國救財政 擬將臨時富人稅改為永久性徵稅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：