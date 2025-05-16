中法第10次高級別經濟財金對話 白蘭地爭議仍無解

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（中央社台北16日電）第10次中法高級別經濟財金對話15日在巴黎舉行，中國國務院副總理何立峰與法國財政部長隆巴德共同主持對話，但備受法方關切的中國對歐盟進口白蘭地反傾銷調查等爭議仍無解。

中共人民日報今天報導，第10次中法高級別經濟財金對話由何立峰與法國經濟、財政和工業與數位主權部長隆巴德（Eric Lombard）共同主持，雙方並簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作文件。

不過，據路透社，中法會談並未解決白蘭地的爭議。隆巴德與何立峰會談後向媒體表示，現階段的經濟對話尚未就這項爭端達成最終解決方案。

隆巴德表示，討論的大門仍然開放；何立峰則說，有關調查部門會基於根據法律法規所做的調查及事實而作出決定。

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歐盟於2023年底對中國電動車展開反補貼調查後，中國隔年1月隨即宣布對於從歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查；同年12年，中國鑑於正與歐盟協商電動車關稅，因此延長有關白蘭地的調查期限。

今年4月，中國再宣布對白蘭地反傾銷調查的期限延至今年7月5日。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140516