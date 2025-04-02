川普對等關稅前 中：對歐盟白蘭地反傾銷調查延長3月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）在美國川普政府即將宣布對等關稅之際，中國商務部今天發布公告，將2024年1月宣布對歐盟進口白蘭地的反傾銷立案調查期限，從原定的4月5日延至7月5日，理由是「鑑於本案情況複雜」。

央視新聞報導，中國商務部今天發布「關於原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的延期公告」，提到上述內容。這是中國對歐盟白蘭地傾銷調查的第2度延期。

公告指出，根據中國「反傾銷條例」規定，中國商務部2024年1月5日宣布，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。同年12月25日，商務部又宣布將全案調查期限，從2025年1月5日延長到4月5日。

這項公告說，「鑑於本案情況複雜」，根據中國「反傾銷條例」第26條規定，中國商務部決定將全案調查期限延長至2025年7月5日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基於歐盟2023年底對中國電動車展開反補貼調查後，中國商務部2024年1月5日公告，當日起對產自歐盟、容量200公升以下的進口白蘭地實施反傾銷調查，調查期為1年以內，但特殊情況下可延長6個月。

但在2024年12月，中國方面鑑於正與歐盟協商電動車關稅，意圖釋放友好氣氛，遂於同年12月25日宣布將歐盟白蘭地調查期限，由1年調查期屆滿的2025年1月5日，延至4月5日。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140402