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委內瑞拉國會選舉在即 反對派領袖矢言抵制

2025/5/16 15:38
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（中央社卡拉卡斯15日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）先前在爭議聲中連任，反對派領袖馬查多曾呼籲抵制本月25日舉行的州長與國會選舉，她今天矢言要讓投票所屆時「空無一人」。

馬查多（Maria Corina Machado）接受法新社視訊訪問時表示，她認為這次選舉是「這個政權想掩蓋（去年）7月28日失敗而舉行的一場巨大鬧劇」。馬杜洛聲稱贏得去年總統大選，但馬查多所屬的反對黨和國際社會多半認為反對派才是贏家。

馬查多說，「5月25日對這個政權而言將是巨大失敗，因為它會發現自己完全處於孤立狀態」；她矢言號召選民發起大規模抵制，要讓「所有投票所空無一人」。

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不過，委內瑞拉反對派陣營在是否參加本月選舉一事上出現分歧。馬查多率領的主要反對派運動主張抵制；2度參選總統的卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）領導的較小團體則稱會推派候選人參加選舉。

馬杜洛曾動用安全部隊打擊抗議他宣稱勝選的活動。他自稱公平公正地贏得第3個6年任期，今年1月宣誓就職。（譯者：楊惟敬/核稿：曾依璇）1140516

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