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台東立委爭取酪梨寒害救助 中央每公頃補助8萬元

2025/5/16 16:09（5/16 16:16 更新）
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台東酪梨遭受寒害，結果率不佳，損失慘重，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄及國民黨立委黃建賓陸續向農業部反映，爭取現金救助。農業部16日公告每公頃補助新台幣8萬元。（陳瑩辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月16日
台東酪梨遭受寒害，結果率不佳，損失慘重，民進黨立委陳瑩、莊瑞雄及國民黨立委黃建賓陸續向農業部反映，爭取現金救助。農業部16日公告每公頃補助新台幣8萬元。（陳瑩辦公室提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東酪梨在年初開花期碰到寒害，結果率不好，台東3名立委相繼向農業部反映盼爭取現金救助，農業部今天公告每公頃補助新台幣8萬元。

民進黨籍立法委員陳瑩、莊瑞雄日前接獲農民陳情，酪梨遭受嚴重寒害，損失慘重，2委員安排農業部相關人員到台東勘查，要求給予農民現金救助；國民黨籍立法委員黃建賓也同樣希望農業部給予救助。

陳瑩今天告訴中央社記者，已收到農業部通知酪梨補助方案。農業部今天公告「台東縣為辦理酪梨114年1至2 月低溫農業天然災害現金救助地區」，損失率達20%以上者，救助額度每公頃8萬元，5月17日至6月2日可前往鄉鎮公所提出申請。

陳瑩表示，酪梨是台東主要的農產品之一，受到極端氣候影響，嚴重波及農民生計。

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黃建賓國會辦公室今天也發布新聞稿表示，日前在立法院質詢時已獲得農業部長承諾，進入5月採收季後將會勘並判定天然災害救助。5月12日農業部、台東縣府共同會勘後，農業部今天正式公告，台東縣全縣為酪梨天然災害現金救助地區，救助額度每公頃8萬元。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松日前表示，酪梨多採混合品系種植，花期從1月延續到4月，今年授粉期逢冷空氣南下與降雨，導致蜜蜂活動力下降，嚴重影響授粉與結果。（編輯：黃名璽）1140516

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