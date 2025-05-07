加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新教宗選舉今天舉行 樞密會議投票流程、當選門檻一次看
首頁 / 地方

東部實彈演習恐影響漁民捕魚 黃建賓爭取國防部配套

2025/5/7 11:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）國防部將於東部海域進行實彈射擊演習，國民黨立委黃建賓認為，壓縮漁民捕魚時間恐影響生計，經爭取國防部今天回覆最新配套，縮短射擊天數及管制時間，盼降低對漁民衝擊。

黃建賓在立院質詢表示，國防部5月將於東部海域舉行多場實彈射擊演習，卻強碰台東鬼頭刀漁獲季，漁民捕魚時間大幅受限，恐衝擊生計，要求國防部務必遵守承諾避開魚汛期，並提供漁民必要補貼。行政院長卓榮泰承諾會檢討並落實賠償。

黃建賓今天透過新聞稿表示，根據國防部回應，有關陸軍精準飛彈射擊配合台東漁汛期有2項配套，一是射擊天數縮短，原5月6日至9日的4天練習週、5月12至16日的5天實彈週及5月19至23日的5天預備週，共14天，調整為練習週縮短為5月8至9日及保持實彈週12至16日，共7天，若實彈週都有正常射擊，預備週均不會管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另一項是管制時間縮短，每日原射擊管制時間區分3個時段（0830-1200、1400-1700、1900-2100），調整為視當日射擊狀況，結束後，由安管中心立即通知解除海、空域管制，讓漁民進出海域。

黃建賓強調，國防自主能力是捍衛國家安全的重要基礎，他與漁民絕對支持，「漁民朋友絕對願意配合國防演習，但國家也要給漁民活路。」樂見中央願意聽進地方漁民心聲，提出檢討作為，未來也會持續幫助漁民與國防部協調，演習時間避開重要漁汛期，降低對漁友生計的衝擊。（編輯：龍柏安）1140507

黃建賓
台鐵花東居民優惠 卓榮泰：保證新票價上路前會確定罷團2階送件 黃建賓：請民眾投不同意票
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：