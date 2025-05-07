東部實彈演習恐影響漁民捕魚 黃建賓爭取國防部配套

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）國防部將於東部海域進行實彈射擊演習，國民黨立委黃建賓認為，壓縮漁民捕魚時間恐影響生計，經爭取國防部今天回覆最新配套，縮短射擊天數及管制時間，盼降低對漁民衝擊。

黃建賓在立院質詢表示，國防部5月將於東部海域舉行多場實彈射擊演習，卻強碰台東鬼頭刀漁獲季，漁民捕魚時間大幅受限，恐衝擊生計，要求國防部務必遵守承諾避開魚汛期，並提供漁民必要補貼。行政院長卓榮泰承諾會檢討並落實賠償。

黃建賓今天透過新聞稿表示，根據國防部回應，有關陸軍精準飛彈射擊配合台東漁汛期有2項配套，一是射擊天數縮短，原5月6日至9日的4天練習週、5月12至16日的5天實彈週及5月19至23日的5天預備週，共14天，調整為練習週縮短為5月8至9日及保持實彈週12至16日，共7天，若實彈週都有正常射擊，預備週均不會管制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一項是管制時間縮短，每日原射擊管制時間區分3個時段（0830-1200、1400-1700、1900-2100），調整為視當日射擊狀況，結束後，由安管中心立即通知解除海、空域管制，讓漁民進出海域。

黃建賓強調，國防自主能力是捍衛國家安全的重要基礎，他與漁民絕對支持，「漁民朋友絕對願意配合國防演習，但國家也要給漁民活路。」樂見中央願意聽進地方漁民心聲，提出檢討作為，未來也會持續幫助漁民與國防部協調，演習時間避開重要漁汛期，降低對漁友生計的衝擊。（編輯：龍柏安）1140507