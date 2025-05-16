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屏東酒吧槍擊案致1死 犯嫌主動投案

2025/5/16 16:23（5/16 16:31 更新）
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屏東縣16日凌晨發生酒吧槍擊案，2名男子因新台幣20萬元債務協商破裂，引發激烈衝突，洪姓被害人遭陳姓犯嫌槍擊不治。陳嫌下午主動投案，並繳交涉案槍枝。（屏東縣政府警察局屏東分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月16日
屏東縣16日凌晨發生酒吧槍擊案，2名男子因新台幣20萬元債務協商破裂，引發激烈衝突，洪姓被害人遭陳姓犯嫌槍擊不治。陳嫌下午主動投案，並繳交涉案槍枝。（屏東縣政府警察局屏東分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月16日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）屏東縣今天凌晨3時許發生酒吧槍擊案，2名男子協商債務破局，洪姓被害人遭陳姓犯嫌槍擊不治。警方表示，陳嫌已於下午2時許主動投案，依殺人罪等移送法辦。

屏東縣政府警察局屏東分局發布訊息表示，分局專案小組就現場跡證，第一時間鎖定31歲陳姓犯嫌後，立即會同屏東刑警大隊及刑事警察局偵八大隊共同追緝犯嫌，並報請屏東地檢署指揮偵辦。陳嫌自知難逃法網，今天下午2時許主動至刑警大隊投案，並繳交涉案槍枝1支。

屏東分局表示，依殺人罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將陳嫌移送屏東地檢署偵辦，並持續擴大追查槍彈來源及相關涉案人員。

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警方初步調查，雙方因新台幣20萬元債務協商破裂，引發激烈衝突而釀成悲劇。42歲洪男遭槍擊後血流不止，送醫急救後宣告不治。

屏東縣政府警察局屏東分局長林明波強調，對於暴力犯罪及街頭鬥毆案件，警方絕不容忍，將持續強化查緝作為，以維護社會治安與民眾安全。（編輯：張銘坤）1140516

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