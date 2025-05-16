威震董事長吳明達假釋撤銷 北檢發監服殘刑25年

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（中央社記者林長順、趙敏雅、劉建邦台北16日電）曾犯殺人案被判無期徒刑的威震集團董事長吳明達假釋出獄，又涉預備殺人案撤銷假釋。新北檢另案指揮警方拘提吳男，今天下午北檢發監執行25年殘刑。

檢警調查，吳男於民國88年間犯下北聯幫幫主唐重生槍擊命案，法院判處無期徒刑定讞，90年6月19日送監執行，法務部於106年2月18日核准假釋。吳男在假釋期間，於111年間涉嫌預備殺害青山宮黃姓主任，被判刑1年8月。檢察官聲請撤銷假釋獲准。

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新北地檢署據報，吳男去年與人有債務糾紛，涉嫌組織犯罪、恐嚇等罪，昨天指揮刑事警察局搜索及拘提吳男到案。刑事局今天中午將吳男送新北檢複訊，約1小時後，檢方以涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，諭令吳男限制住居。

由於吳男被撤銷假釋，台北地檢署檢察官指揮警方持拘票到新北檢前等候，吳男下午步出新北檢偵查大樓時，警方立刻拘提吳男，移送北檢執行科。北檢隨後將吳男送往監獄服25年殘刑。（編輯：戴光育）1140516