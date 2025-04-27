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北聯幫毒品分裝場和倉庫遭破獲 北投警送辦19嫌

2025/4/27 12:17（4/27 13:16 更新）
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台北市警察局北投分局近期強力執行安居緝毒專案，破獲雙北5處依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）分裝場，緝獲涉案的19名北聯幫幹部和幫眾，均依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月27日
台北市警察局北投分局近期強力執行安居緝毒專案，破獲雙北5處依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）分裝場，緝獲涉案的19名北聯幫幹部和幫眾，均依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市警察局北投分局近期強力執行安居緝毒專案，共查獲35案、53嫌，並破獲雙北5處依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）分裝場，緝獲涉案的19名北聯幫幹部和幫眾，均依法送辦。

台北市警察局北投分局今天透過新聞稿表示，自3月10日起至4月18日執行安居緝毒專案，共查獲35件毒品案件和53名犯嫌。

同時，此次打擊販賣毒品依托咪酯行動中，共計查獲5處依托咪酯分裝場案件，動用警力逾330人次，並針對北投區幫派進行重點打擊。

據調查了解，北聯幫幹部37歲陳男率幫眾等人設立依托咪酯分裝場，地點遍布台北市北投、中山區和新北市淡水等多處，警方日前見時機成熟共逮陳男等10嫌（2女、8男）。

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此外，另一次行動則直搗北投區溫泉路一處幫派毒品倉庫，當場查獲主嫌北聯幫幹部54歲陳男等9人（2女、7男），由於犯嫌人數眾多，警方還出動大型警備車載運移送至士林地檢署，依毒品危害防制條例偵辦。

此次專案行動共計查扣一級毒品50餘公克、二級毒品2083餘公克、三級毒品107餘公克，以及咖啡包22包和二級毒品喪屍煙彈129顆（總市價約新台幣250萬元），並查獲不法所得現金逾28萬元。（編輯：張雅淨）1140427

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