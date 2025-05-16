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台鐵枋山至加祿電車線斷落雙向不通 啟動公路接駁

2025/5/16 16:25
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台鐵公司今天表示，下午枋山至加祿間發現電車線主吊線斷落，目前此區間路線暫時雙向不通，已立即在大武至枋寮間啟動公路接駁。

台鐵發布新聞稿表示，下午2時24分8778次（試運轉）列車行經枋山至加祿間（K11＋350處，單線區間）發現電車線主吊線斷落，目前該區間路線暫時雙向不通，預估至晚間7時，將影響9列次、1000分。

台鐵表示，已立即在大武至枋寮間啟動公路接駁，並通知電力單位查看，且在下午2時30分起成立公司本部一級應變小組。

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台鐵指出，電力維修車在下午3時17分已至加祿站待命前往搶修，救援機車下午3時25分到達現場救援，事故原因正由營運安全處調查中。

對於造成旅客時間延誤，台鐵表達歉意並表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。（編輯：管中維）1140516

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