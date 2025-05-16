大埔分隊新廳舍落成 嘉縣消防局強化防災能量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣消防局第三大隊大埔分隊原廳舍屋齡老舊，為保障消防人員辦公及備勤安全，強化防災能量，縣府爭取中央經費補助，以新台幣4000餘萬元經費新建廳舍，今天落成啟用。

消防局今天舉行第三大隊大埔分隊新建廳舍落成典禮，嘉義縣長翁章梁、縣議長張明達、大埔鄉公所鄉長吳明勳及消防局長蔡建安等人主持祭祀與落成儀式。

由於今年初至今大埔一帶地震不斷，翁章梁接受媒體聯訪表示，大埔消防分隊的落成啟用，不僅是硬體設施的提升，更是守護鄉親安全的一大步；消防人員長年肩負救災救難重責，他們的安全與效率攸關民眾的生命財產。

透過 Google News 追蹤中央社

翁章梁說，就任縣長以來，特別重視讓消防人員有良好的辦公及備勤環境，先前已有東石、嘉太、太保分隊的新建落成，大埔分隊車庫工程也已完成發包，明年災害應變中心、義竹分隊及民雄分隊將竣工完成。

蔡建安指出，新建廳舍興建基地屬財政部國有財產署所有，經由縣府、議會及大埔鄉各界人士努力，撥用為機關用地，得以興建消防廳舍；經費由中央補助3152萬6000元、縣府撥1000萬元，興建地上4層建築物，總樓地面積725平方公尺，於113年3月動工，今天完工啟用。（編輯：吳素柔）1140516

嘉義縣消防局16日舉行第3大隊大埔分隊新建廳舍落成典禮，嘉義縣長翁章梁（左3）、議長張明達（左2）、及消防局長蔡建安（左4）等人出席見證。中央社記者蔡智明攝 114年5月16日