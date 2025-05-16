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北市雙吳罷免提議書偽造案 檢調約談9黨工、志工

2025/5/16 16:56
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（中央社記者林長順台北16日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書偽造案，檢調懷疑有黨工、志工涉嫌協助抄寫提議書，14日約談6名志工，今天再以被告身分約談9名黨工、志工說明。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體，4月14日指揮調查局台北市調處展開首波搜索，約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安及劉思吟丈夫林叡等人。

檢察官複訊後，將張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡分別以新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

檢調於4月17日展開第二波搜索、約談行動，訊後聲押禁見國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文獲准。檢察官也聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定駁回，檢察官抗告成功，北院裁定黃呂錦茹自4月25日羈押禁見2個月。

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檢調將提議書送交鑑定，發現有多數筆跡相同，經過濾相關卷證及資料，查出有台北市黨部黨工與志工涉案。北檢14日指揮台北市調處搜索2名志工住處，並約談鄧姓被告等6人說明。訊後請回。

北檢今天再度指揮台北市調處搜索台北市黨部陳姓、葉姓黨工、志工住處，並約談陳、葉等9名被告到案，預計晚間移送北檢複訊。（編輯：林恕暉）1140516

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劉思吟
涉罷免提議書偽造案遭羈押 北檢提訊黃呂錦茹罷免提議書偽造案 賴苡任、李孝亮北檢訊後請回
吳思瑤
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