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鴻海助Robust.AI 擴大製造倉儲自動化機器人

2025/5/16 15:25（5/16 15:36 更新）
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鴻海16日宣布與人工智慧（AI）倉儲自動化廠商Robust.AI建立策略夥伴關係，共同擴大多功能協作型機器人平台的生產規模。（鴻海提供）中央社記者中鍾榮峰傳真 114年5月16日
鴻海16日宣布與人工智慧（AI）倉儲自動化廠商Robust.AI建立策略夥伴關係，共同擴大多功能協作型機器人平台的生產規模。（鴻海提供）中央社記者中鍾榮峰傳真 114年5月16日
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海布局倉儲自動化機器人有新進展，今天下午宣布與人工智慧（AI）倉儲自動化廠商Robust.AI建立策略性製造夥伴關係，共同擴大多功能協作型機器人平台的生產規模。

鴻海集團B事業群執行副總經理鄧凡透過新聞稿指出，鴻海從Robust.AI的Carter機器人產品開發初期，就與Robust.AI深度合作，能在物流營運中看到成效。

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鴻海說明，針對機器人不同運用場域，鴻海打造多元形式的機器人，進一步協助客戶生產機器人產品，此次與Robust.AI合作，可視為鴻海在機器人產業另一里程碑，鴻海工程團隊近幾個月已與Robust.AI密切合作，在美國當地針對Carter機器人提供組裝與技術支援。

Robust.AI執行長居勒（Anthony Jules）表示，在供應鏈變動與國際關稅日益複雜情況下，Robust.AI與鴻海建立策略製造合作，有助快速交付Carter機器人，協助全球主要物流與製造客戶提升效率與生產力，雙方結合機器人領域專業能力，可協助跨國企業強化倉儲與物流作業，並以協作型機器人解決方案補強現有工作團隊。（編輯：楊凱翔）1140516

#機器人
#鴻海
#物流
#美國
鴻海
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