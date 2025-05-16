中研院推AI聲音導覽 用耳朵逛博物館

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）5月18日為國際博物館日，中研院數位文化中心推出「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，總計逾2萬筆聲音藏品涵蓋廟會、山歌、自然生態等，讓民眾用耳朵逛博物館。

中央研究院今天發布新聞稿指出，中研院數位文化中心連續6年響應國際博物館日，今年推出「尋聲覓音」活動，首度導入AI聲音導覽系統，也呼應國際博物館日的年度主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」。

中研院表示，「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，讓民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品，超過兩萬筆聲音資料，涵蓋廟會、山歌、自然生態等，且這次策展也有部分限定語音導覽，讓民眾可以「聽」博物館。

中研院指出，今年推出8檔跨領域數位展覽，涵蓋科學與人文主題，部分展覽配合「尋聲覓音」活動加入聲音導覽，在科學領域方面，「森林的絨毯」探索苔蘚與地衣的微觀世界，「恆星寶寶與他灑滿有機分子的塵埃漢堡」從天文角度描繪生命起源的科學想像。

人文領域方面，「川西地區史前文明探尋」以及「商代青銅器學院」結合數位敘事與線上虛擬講師「商王后妲己」，讓古文明不再艱澀難懂，而「台灣與冷戰：檔案特展」以珍稀史料回望時代風雲。

此外，「台灣原住民族文化展」與「台灣漢人民間信仰」兩項常設展也全面數位化，打造沉浸式的導覽體驗，「南方．島嶼．人文」則將檔案、短片與環境聲音融合，重新呈現台灣歷史記憶。

中研院院以「平台而非典藏者」的角色，鼓勵公、私機構與個人藏家共同授權上架，國立臺灣博物館自然影像典藏網以及國家電影及視聽文化中心「臺灣影視聽數位博物館」藏品，多可讓民眾自由下載平台的影像與聲音資源，標示來源後即可合法使用，落實藏品的共享與近用。

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隨著數位轉型已成為主流，中研院數位文化中心召集人陳熙遠說，博物館數位轉型已成趨勢，今年透過與中華民國博物館學會合作，可見許多館所積極運用開放博物館策畫線上展，讓受限於時間與空間的展覽得以重現。

陳熙遠表示，在「尋聲覓音」的帶領下，聲音不再只是展覽的背景，也為博物館未來開啟了嶄新的想像，歡迎民眾上「開放博物館」平台網頁，體驗用耳朵逛博物館。（編輯：管中維）1140516