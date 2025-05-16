加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 生活
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 生活

中研院推AI聲音導覽 用耳朵逛博物館

2025/5/16 15:59（5/16 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際博物館日將至，中研院數位文化中心響應推出AI聲音導覽「尋聲覓音」，民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品。圖為民族學研究所博物館台灣原住民族文化展「泰雅人的部落與智慧」語音導覽頁面。（中央研究院民族學研究所提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月16日
國際博物館日將至，中研院數位文化中心響應推出AI聲音導覽「尋聲覓音」，民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品。圖為民族學研究所博物館台灣原住民族文化展「泰雅人的部落與智慧」語音導覽頁面。（中央研究院民族學研究所提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北16日電）5月18日為國際博物館日，中研院數位文化中心推出「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，總計逾2萬筆聲音藏品涵蓋廟會、山歌、自然生態等，讓民眾用耳朵逛博物館。

中央研究院今天發布新聞稿指出，中研院數位文化中心連續6年響應國際博物館日，今年推出「尋聲覓音」活動，首度導入AI聲音導覽系統，也呼應國際博物館日的年度主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」。

中研院表示，「尋聲覓音」活動，首度透過AI聲音導覽系統，讓民眾只需一指點選，即可隨機播放聲音藏品，超過兩萬筆聲音資料，涵蓋廟會、山歌、自然生態等，且這次策展也有部分限定語音導覽，讓民眾可以「聽」博物館。

中研院指出，今年推出8檔跨領域數位展覽，涵蓋科學與人文主題，部分展覽配合「尋聲覓音」活動加入聲音導覽，在科學領域方面，「森林的絨毯」探索苔蘚與地衣的微觀世界，「恆星寶寶與他灑滿有機分子的塵埃漢堡」從天文角度描繪生命起源的科學想像。

人文領域方面，「川西地區史前文明探尋」以及「商代青銅器學院」結合數位敘事與線上虛擬講師「商王后妲己」，讓古文明不再艱澀難懂，而「台灣與冷戰：檔案特展」以珍稀史料回望時代風雲。

此外，「台灣原住民族文化展」與「台灣漢人民間信仰」兩項常設展也全面數位化，打造沉浸式的導覽體驗，「南方．島嶼．人文」則將檔案、短片與環境聲音融合，重新呈現台灣歷史記憶。

中研院院以「平台而非典藏者」的角色，鼓勵公、私機構與個人藏家共同授權上架，國立臺灣博物館自然影像典藏網以及國家電影及視聽文化中心「臺灣影視聽數位博物館」藏品，多可讓民眾自由下載平台的影像與聲音資源，標示來源後即可合法使用，落實藏品的共享與近用。

google news透過 Google News追蹤中央社

隨著數位轉型已成為主流，中研院數位文化中心召集人陳熙遠說，博物館數位轉型已成趨勢，今年透過與中華民國博物館學會合作，可見許多館所積極運用開放博物館策畫線上展，讓受限於時間與空間的展覽得以重現。

陳熙遠表示，在「尋聲覓音」的帶領下，聲音不再只是展覽的背景，也為博物館未來開啟了嶄新的想像，歡迎民眾上「開放博物館」平台網頁，體驗用耳朵逛博物館。（編輯：管中維）1140516

#AI
#中研院
#文化中心
#中央研究院
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林憲銘：緯創取得德州土地 與客戶有共識也有訂單
108
更多編輯台推薦新聞：