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台積電擺尾航運強勢 台股漲113點收復21800點

2025/5/16 13:52
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（中央社記者鍾榮峰台北16日）台北國際電腦展（COMPUTEX）下週登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將抵台現身，台股今天走勢區間震盪，在航運股強勢、金融勁揚、台積電擺尾的帶動下，終場加權指數收21843.69點，上漲113.44點，收復21800點。

台股今天成交值新台幣3427.43億元，電子股終場翻紅小漲0.21%，金融揚升1.55%，AI人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群小跌0.12%，航運股強漲4.52%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.34%。股價超過千元的高價股重返「十四千金」，弘塑終場鎖漲停1070元，重返千金行列。

權王台積電終場收998元，漲5元，小漲0.5%，電子權值股聯發科收1365元，小跌0.36%，鴻海收158元，小跌0.94%，日月光投控收147元，下挫2.33%，廣達收275元小跌0.9%，緯創收111元，小跌0.45%，緯穎收平盤2380元。

貨櫃三雄長榮收260.5元，漲6.11%，萬海收漲停111元，陽明收84元，漲5.66%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美中關稅戰日前重大突破，激勵美股反彈，台股日前也衝破21000點，5月延續4月下旬以來跌深反彈行情。

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展望台股後市，沈建宏分析，關注焦點包括90天緩衝期內、各國與美國貿易談判進度與內容；美國聯邦準備理事會（Fed）降息態度是否轉變；美國對半導體專項課稅的實施方式與幅度；以及上市櫃公司股東會與法說展望等。

沈建宏指出，美國總統川普政策不確定性仍高，長線資金在股市動向仍有待觀察，留意融資水位和外資空單布局，在類股操作上，科技股受惠AI龐大商機，仍有帶頭作用。（編輯：楊凱翔）1140516

沈建宏
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