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耕興：電信檢測可望價量齊升 2025年展望審慎樂觀

2025/5/16 14:01
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（中央社記者張建中新竹16日電）耕興今天表示，全球電信業於2024年步入5.5G（5G Advanced）商用元年，CTIA 6.0版本檢測標準亦自去年底強制上路，相較前版檢測時數估計增加3成，耕興可望受惠價量齊升，檢測營收與獲利將同步提升，2025年展望審慎樂觀。

測試驗證服務廠耕興指出，根據美國聯邦通訊委員會（FCC）官網公告，2024年高階網通6SD FCC PIA案件總數達97件，其中90件是由耕興執行，市占率超過9成，展現於高階網通領域的領先地位。

耕興2024年總營收新台幣45.55億元，毛利率50.21%，歸屬母公司淨利12.9億元，每股純益12.66元。耕興今天召開股東常會，承認2024年度營業報告書和財務報表，並決議通過每股配發10.1元現金股利。

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展望未來，耕興指出，受惠CTIA 6.0版本檢測標準上路，檢測時數可望增加3成，此外，隨著IEEE 802.11技術推進至Wi-Fi 7三頻時代，晶片廠積極開發新一代晶片規格，將帶動網通系統廠推動高效能旗艦路由器換機潮，耕興營運也可受惠。

耕興表示，目前積極參與多個國際組織，已擔任PTCRB主席、PVG副主席、GCF PAG副主席、PTCRB CTIA OTA MRR特別工作組的聯合主席等，在5G與物聯網IoT標準制定上具話語權，有助於搶占未來通訊技術主導地位。（編輯：楊蘭軒）1140516

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