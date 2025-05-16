俄烏直接談判將登場 美土烏三方先會談

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（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）土耳其外交部消息人士透露，俄羅斯和烏克蘭代表團預計於格林威治標準時間16日9時30分（台灣時間16日下午5時30分），在伊斯坦堡會晤土國官員，之前美、土、烏先三方會談。

法新社引述消息人士透露，土耳其、烏克蘭及美國官員將先於格林威治標準時間16日7時45分（台灣時間16日下午3時45分）三方會談；16日所有會談都將在土國博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）岸邊的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）舉行。

在俄烏雙方預計今天舉行3年多來首場雙邊直接會談之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已於當日稍早抵達伊斯坦堡。

盧比歐預料不會參加俄烏會談，但他表示會和其他美方官員先分別與俄、烏官員會談。

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根據報導，莫斯科與基輔代表團預計今天在伊斯坦堡舉行的會談，因俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不會出席，恐使俄烏止戰取得進展的希望渺茫。

俄羅斯派出低層級代表團，原本預計昨天與烏克蘭在土耳其舉行和平談判，但談判開始前俄烏雙方隔空叫罵。盧比歐淡化對俄烏這場談判的預期，稱「談白說…我們對16日會發生什麼事不抱太高期望」。（譯者：洪啓原/核稿：陳亦偉）1140516