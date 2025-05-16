加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 國際

俄烏直接談判將登場 美土烏三方先會談

2025/5/16 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯坦堡16日綜合外電報導）土耳其外交部消息人士透露，俄羅斯和烏克蘭代表團預計於格林威治標準時間16日9時30分（台灣時間16日下午5時30分），在伊斯坦堡會晤土國官員，之前美、土、烏先三方會談。

法新社引述消息人士透露，土耳其、烏克蘭及美國官員將先於格林威治標準時間16日7時45分（台灣時間16日下午3時45分）三方會談；16日所有會談都將在土國博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）岸邊的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）舉行。

在俄烏雙方預計今天舉行3年多來首場雙邊直接會談之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已於當日稍早抵達伊斯坦堡。

盧比歐預料不會參加俄烏會談，但他表示會和其他美方官員先分別與俄、烏官員會談。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據報導，莫斯科與基輔代表團預計今天在伊斯坦堡舉行的會談，因俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不會出席，恐使俄烏止戰取得進展的希望渺茫。

俄羅斯派出低層級代表團，原本預計昨天與烏克蘭在土耳其舉行和平談判，但談判開始前俄烏雙方隔空叫罵。盧比歐淡化對俄烏這場談判的預期，稱「談白說…我們對16日會發生什麼事不抱太高期望」。（譯者：洪啓原/核稿：陳亦偉）1140516

#土耳其
#烏克蘭
#基輔
#外交部
#伊斯坦堡
#俄烏
#盧比歐
盧比歐
盧比歐：北約6月峰會前 須同意國防支出占GDP 5%首位美籍教宗就職 華府派范斯與盧比歐出席
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：