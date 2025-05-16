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越籍夫婦經營地下匯兌 嘉檢起訴扣押精華地段房產

2025/5/16 15:28（5/16 15:53 更新）
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越南籍阮姓夫婦被控經營地下匯兌及簽賭站，專門協助同鄉賣淫女子匯款需求，5年牟利逾千萬元及購買房產。嘉檢偵結起訴，並扣押夫婦嘉義市精華地段房產。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
越南籍阮姓夫婦被控經營地下匯兌及簽賭站，專門協助同鄉賣淫女子匯款需求，5年牟利逾千萬元及購買房產。嘉檢偵結起訴，並扣押夫婦嘉義市精華地段房產。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）越南籍阮姓夫婦被控經營地下匯兌及簽賭站，專門協助同鄉賣淫女子匯款需求，5年牟利逾千萬元及購買房產。嘉檢偵結起訴，並扣押夫婦1000多萬元現金及嘉義市精華地段房產。

依據嘉義地檢署發布的起訴書，越南籍阮姓夫婦均為37歲，兩人來台多年，不僅在嘉義市精華地段購置一棟可作為店面的透天厝，並在嘉義縣中埔鄉購置房產。經警方調查，阮婦違法經營地下匯兌，阮男則是在台從事越南賭博網站牟取暴利。

嘉檢表示，阮婦獲悉同鄉在台從事性交易工作的女子，有意透過地下匯兌方式，將賣淫所得的台幣兌換成越南盾，便透過中間人集中收取賣淫的台幣款項，再換算成越南盾，匯回賣淫女子指定的越南銀行帳戶。

嘉檢指出，阮婦於110年9月至112年5月間，協助同鄉賣淫女子匯回越南的台幣約597萬元；另外，阮婦還協助越南台商將所賺取的越南盾，以地下匯兌方式，轉換成台幣匯回台灣。因阮婦供稱每筆僅收取200元手續費，換算其不法所得僅1萬8200元。

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起訴書指出，阮男自107年11月至112年10月間在台涉嫌經營地下簽賭站，以越南大樂透開出的號碼為主，主要提供同鄉下注簽賭，合計賭資達1420萬多元。阮姓夫婦涉嫌經營地下匯兌、地下簽賭站，經警查獲移送法辦。

經嘉義地檢署承辦檢察官張建強偵結起訴，因犯罪不法所得達1400多萬元，除查扣阮姓夫婦逾千萬元的銀行帳戶現金外，並對其精華地段的房產進行扣押，後續並依刑法規定追徵其價額。（編輯：吳素柔）1140516

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