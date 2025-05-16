與廖先翔汐止街講 朱立倫籲民眾投不同意罷免票

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（中央社記者趙敏雅新北16日電）罷免中國國民黨籍立法委員廖先翔團隊日前送交第2階段連署書，今天國民黨主席朱立倫為廖先翔站台街講，呼籲民眾在罷免案投下不同意票，讓好的立委繼續為人民打拚。

朱立倫今天上午偕同廖先翔在汐止車站信義廣場宣講時說，他看到汐止改變很多，廖先翔對地方貢獻很大。朱立倫指出，只要同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，就通過罷免，而廖先翔當選立委時得票數高，為什麼要被少數人罷免，這是民主進步黨的奧步，所以每個人都要出來投不同意罷免，為台灣民主拚一下。

廖先翔則說，在野黨本就應監督執政黨，當無法監督制衡時，國家就會一步步邁向獨裁。他呼籲支持者出門投出不同意罷免票，以反擊惡罷、守護台灣民主。

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朱立倫於街講後接受媒體聯訪時說，針對民進黨執政近1年的民調，國民黨將於19日上午舉辦記者會，相信20日當天會有許多民眾對總統賴清德表達不滿與怒吼。

對於罷免民進黨立委吳沛憶進入二階段連署，領銜人李孝亮日前稱無法直接聯繫朱立倫，引發爭議，李孝亮昨天為此言論道歉。朱立倫回應媒體詢問時說，大家一起努力，不管是李孝亮或各地議員都要團結一致。他表示，在二階連署最後這兩個多禮拜，大家全力以赴，一起加油。（編輯：林恕暉）1140516