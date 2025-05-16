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分紅保單助攻 前4月傳統型新契約保費收入年增21%

2025/5/16 16:26
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（中央社記者羅元駿台北16日電）壽險公會今天公布前4月壽險業業績，其中，傳統型保單新契約保費收入達新台幣1920.83億元、年增21%。壽險公會分析，傳統型商品的成長主要是與分紅保單市場需求強勁，以及壽險業者持續推出高利率美元利變型壽險商品有關。

根據壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，今年前4月傳統型保單新契約保費收入達1920.83億元，年增21%。前4月投資型保單新契約保費收入達1527.32億元，年增89.9%。

前4月整體壽險業新契約保費收入達3448.16億元，年增44.2%，續年度保費收入達5215.39億元，年增3%，合計前4月總保費收入達8663.54億元，年增16.2%。

壽險公會分析，傳統型壽險初年度保費收入提升，可能與分紅保單市場需求強勁、分紅保單有利增加CSM（合約服務邊際）及促進資產負債管理與利率風險管理的特性有關，都有助壽險業者逐步接軌IFRS 17及新一代清償能力制度。

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壽險公會進一步指出，市場對美國聯準會（Fed）今年降息的預期，也吸引壽險公司持續推出高利率美元利變型壽險商品，都帶動傳統型保險商品的銷售。

投資型保單部分，壽險公會指出，新契約保費收入的成長，與部分公司積極推出投資型保險新商品，並積極與銀行或投信通路合作帶動銷售有關。（編輯：林家嫻）1140516

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