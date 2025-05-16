遭控夜店打製作人 美R&B歌手克里斯小子英國被捕

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國警方表示，美國節奏藍調天王、流行樂天后蕾哈娜的前男友克里斯小子（Chris Brown）因遭控2023年在倫敦一家夜店襲擊音樂製作人而被捕，他明天將在英國出庭應訊。

36歲的克里斯小子在2000年代中期以Kiss, Kiss等熱門歌曲走紅，但卻陷入一連串的法律糾紛，包括2009年因毆打當時的女友蕾哈娜（Rihanna）而遭判重罪。

法新社報導，倫敦都會區警察局表示，克里斯小子今天凌晨在曼徹斯特（Manchester）一家飯店再度遭到逮捕。

都會區警察局在聲明中說，曾面臨性侵與家暴等刑事指控的克里斯小子仍遭拘留，他明天上午10時將在曼徹斯特出庭。

聲明還提到，克里斯小子遭控「故意造成嚴重身體傷害」，與「2003年2月19日據稱發生在倫敦漢諾威廣場（Hanover Square）某處的襲擊案」有關。

英國「太陽報」（The Sun）報導，克里斯小子遭控在倫敦高檔住宅區梅菲爾（Mayfair）的Tape夜店用酒瓶攻擊音樂製作人狄奧（Abe Diaw）。

克里斯小子是在2000年代出道，唱片在全球熱銷數千萬張，事發當時他正在英國舉行巡迴演唱會。

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根據報導，克里斯小子昨天下午搭乘私人噴射機抵達曼徹斯特機場。他下個月將展開世界巡迴演唱會，包括預計6月與7月在英國的多場演出。

根據媒體報導，警方是在今天凌晨於5星級洛瑞飯店（Lowry Hotel）逮捕克里斯小子。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140516