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竹北19日起試辦免費接駁車 2路線盼紓通勤壓力

2025/5/16 16:15（5/16 16:21 更新）
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新竹縣竹北市公所編列新台幣50萬元提供免費接駁服務，將於19日起試辦，路線有2條為「雙市東」及「雙市西」，皆於上午6時45分發車，會在上午8時前抵達新竹高商與新竹高中等校園；返程皆於下午5時15分在竹中發車。圖為竹北市長鄭朝方視察接駁車並合影。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月16日
新竹縣竹北市公所編列新台幣50萬元提供免費接駁服務，將於19日起試辦，路線有2條為「雙市東」及「雙市西」，皆於上午6時45分發車，會在上午8時前抵達新竹高商與新竹高中等校園；返程皆於下午5時15分在竹中發車。圖為竹北市長鄭朝方視察接駁車並合影。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月16日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）竹北市公所今天表示，5月19日起試辦免費接駁車為45人座，2條路線分別從高鐵新竹站及家樂福出發，皆於上午6時45分發車，開往竹商與竹中等校園，盼紓解市民通勤壓力。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞資料指出，公所編列新台幣50萬元提供免費接駁服務，路線有2條分為「雙市東」及「雙市西」，2班皆由上午6時45分同時發車，會在上午8時前抵達新竹高商與新竹高中等校園；返程皆於下午5時15分在竹中發車。

竹北市公所表示，在站點部分，「雙市東線」從高鐵新竹站、經水圳森林公園，至客家文化園區站後前往竹市；「雙市西線」由家樂福出發、經縣立體育館至喜來登飯店，再前往新竹市。

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竹北市公所主秘陳家緯告訴中央社記者，此次服務採試營運模式進行，從19日起至6月30日學期結束的每週一至週五提供服務、假日不提供；車輛座位有限，不提供站位，實際搭乘情形將視各站點人數現場狀況而定。

他說，後續將依實際營運數據與乘客反饋進行滾動調整，作為研擬未來常態化推動與擴大服務的重要參考依據。（編輯：戴光育）1140516

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