汽燃費擬改名公路養護費 交通部：電動車2030年開徵

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（中央社記者林敬殷台北12日電）民進黨立委李昆澤等人提案修法，考量電動車成長，現行使用汽車燃料使用費，應正名為公路養護修建及安全管理費。交通部次長陳彥伯說，支持正名，已請運研所通盤檢討徵收規範及配套，預計2026年報告出爐，規劃2030年開徵。

立法院交通委員會審查公路法修法部分條文修正草案及停車場法第4條修正草案，針對立委提案將汽車燃料使用費改為公路養護修建及安全管理費，陳彥伯做上述表示。

李昆澤表示，汽燃費目前是依照高公路法第27條徵收，以車輛cc數計算，每年徵收約新台幣500億元，分配至中央、地方、國道基金。依據汽車燃料使用費徵收及分配辦法第4條，電動車在免徵範圍內，然而電動車比例越來越高，2018年電動車（汽機車）約20萬輛，燃油汽機車是2155萬輛，至今年3月為止，電動車提升到88萬輛，燃油車則是2191萬輛，電動車成長趨勢明顯。

李昆澤說，汽燃費使用本質是道路養護修建及安全管理，因此費用必須充足，徵收對象以實際使用路用車，收費應有公平性。徵收方式有隨車、隨油及隨里程徵收，他詢問陳彥伯3種方式的優缺點。

陳彥伯說，隨車徵收比較簡單，強調cc數跟車種，民眾比較能接受，目前新加坡、日本、歐盟採用隨車徵收。隨油徵收能反映車輛實際使用狀況，用多少徵收多少，缺點是有些是用油不用路，比方小型工程使用、提桶加油，之後要退費會產生困擾。

陳彥伯表示，隨著電動車持續增加，若採現行免徵，到2030年會減徵將近36億元。

至於隨里程徵收，李昆澤說，比較能實際反映道路使用情形，避免電動車趨勢所造成的影響，也較能適用各種能源車輛。

陳彥伯表示，隨里程徵收，走多少收多少，反映公平性，但缺點在如何記錄里程技術，普及性及可能篡改，例如碼錶登錄有改表疑慮，無法有效建立防弊機制。目前多數國家，包括新加玻、日本、歐盟採取隨車徵收。

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對於立委提案，建議將現行汽車燃料使用費，正名為公路養護修建及安全管理費，陳彥伯表示，交通部是支持的。對於隨車、隨油或隨里程的徵收方式，他強調，汽燃費徵收要考慮到公平、收費整體來源，及民眾能夠負擔等3個面向。

陳彥伯表示，目前已請運研所研究，預估2026年提出研究報告。至於電動車部分，因應淨零轉型政策，還是鼓勵民眾使用電動車，隨著電動車數量越來越多，減徵會影響道路的養護費用，規劃2030年研議恢復開徵。（編輯：萬淑彰）1140512