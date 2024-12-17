童子賢：台灣應成為綠色消費模範 力推電動車

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（中央社記者吳家豪台北17日電）交通部加速推動友善電動車使用環境，建置公共充電樁。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣應率先成為綠色消費模範，大力推動燃油車轉為電動車，同時在發電方面應尋求不排碳的方式，促進綠色經濟崛起。

交通部日前指出，目前建置的公共充電樁已有9770槍，包括慢充7379槍、快充2391槍，整體車樁比達9.1：1，快充車樁比達37.3：1，已優於歐盟建議的整體車樁比10：1、快充車樁比80：1。

童子賢今天出席台北市電腦公會第17屆第3次會員大會暨50週年慶接受媒體採訪，談到台灣電動車發展趨勢表示，台灣電動車銷售占比約5%至6%，低於全球平均的15%至16%，代表台灣的電動車銷售落後於國際趨勢。

童子賢說明，二氧化碳是地球暖化的元凶之一，如果要減少地球暖化威脅，就要降低溫室氣體排放，應該大力推動把燃油車轉變成電動車，這是最近5、6年特斯拉（Tesla）與相關電動車崛起的背景。

童子賢談及，綠色消費和綠色科技也是台灣產業界提倡的趨勢，台灣應該率先成為模範和好榜樣，做地球村的好公民，提倡在綠色消費上做出轉變，同時在發電的時候盡量尋求不排碳的方式。

他也提到基礎設施的重要性，如果台灣從南到北都能遍布公共充電的充電樁，會提高長距離開車族購買電動車的意願，避免長途開車擔心沒電的旅程焦慮。

童子賢建議，加油站和高速公路休息站可以多建置充電樁，帶動台灣汽車加速電動化，空氣品質也有機會進一步得到改善。（編輯：張若瑤）1131217