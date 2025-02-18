Gogoro聚焦產品線等4策略 拚2028年車輛事業損平

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（中央社記者張建中台北18日電）睿能創意（Gogoro）代理執行長姜家煒今天表示，Gogoro將採取4大策略，包括聚焦產品線、聚焦海外特定市場、深化換電體驗和深化電池應用，期能於2026年達到能源事業損益兩平，2028年達到車輛事業損益兩平。

Gogoro今天舉行媒體交流會，姜家煒說，Gogoro自2015年發表第1輛電動機車以來，經過10年努力，成長為台灣第4大車廠，服務近64萬名車主，支援超過60款電動機車，並已建立全球最大的電池交換能源網路。

展望未來，姜家煒表示，Gogoro的車輛事業將聚焦產品線，預計將產品線收斂至5個整車平台，並且透過模組化平台，加強共用性，提升機種產品力與市場競爭力。

除了應用於Gogoro自身車款，並會與PBGN聯盟夥伴共享硬體與軟體資源，以充分發揮各自品牌優勢，發展更多具有特色與市場競爭力的車款，共同推動機車產業升級。

姜家煒指出，車輛事業將聚焦海外特定市場，Gogoro已與嘉實多（Castrol）簽約，將成立合資公司，共同前進越南市場，由Gogoro協助設計與提供核心技術，再授權Castrol進行銷售與營運。

姜家煒說，Gogoro能源事業將深化換電體驗，推出「離峰騎到飽」資費方案，提供每天14小時的離峰換電時段，期間換電免費，每月新台幣488元起，預計今年第2季上線。

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為進一步提升換電服務的便利性，姜家煒表示，Gogoro將於今年3月推出升級改版的Gogoro App，打造更直覺的使用體驗。車主可按照個人需求與喜好，於App設定常用的換電站點，並透過新加入的即時客服功能，一鍵連結真人客服。

姜家煒說，Gogoro將深化電池梯次應用，為能源事業啟動第2成長曲線，Gogoro的智慧電池在達到特定使用年限，自電動機車汰役後，將轉為服務企業客戶的儲能系統，提高電網韌性。（編輯：楊凱翔）1140218