星宇航空聯名電動機車 儀表模擬機艙視覺與聽覺

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）星宇航空拓展跨界合作領域，與電動機車Gogoro聯名，推出結合航空美學的限量款式，今天開賣，其中一大特色是彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果。

星宇航空發布新聞稿，推出聯名旗艦車款Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，將航空美學與電動機車科技完美融合，10.25吋彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果，車身刻印車款動力數據，展現濃厚科技感。飛旋踏板採用機身警示塗裝，呼應航空安全標示，車尾則融合星宇航空飛機塗裝條紋與聯名Logo，強化辨識度。

星宇航空表示，聯名套組全台首批限量200組，包含：星宇航空特仕版車輛、同車色聯名安全帽、聯名皮革卡套與聯名飛行夾克，並加碼抽破萬星宇航空哩程。

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星宇航空董事長張國煒參與這次與電動機車的聯名設計，張國煒希望聯名的機車不僅是一款代步工具，更是一種生活風格的展現。

星宇航空說，聯名車款靈感源自星宇航空標誌性大地金色，並融入「貼地飛行」概念，透過機艙元素與Avionic航空儀表主題，營造沉浸式騎乘氛圍，取名Starwalker，源自星宇航空的無線電通訊呼號，象徵無限探索精神，鼓勵騎士勇敢突破界限。（編輯：管中維）1140325