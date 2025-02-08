日本Panasonic面臨重整 研判品牌名稱不變

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本Panasonic控股公司宣布將重整，包括解散Panasonic公司進行拆分，引發外界揣測品牌名稱是否走入歷史，但公司方面表明「品牌是重要資產」立場，專家研判品牌名稱不變。

日本經濟新聞報導，日本跨國電機製造商Panasonic控股公司2月4日宣布將進行集團重整，核心內容包括在2025年度內（2025年4月到2026年3月）解散旗下包辦生活家電、空調及照明等事業的公司Panasonic，將其拆分成幾家公司，並檢討出售或縮小電視事業。

Panasonic控股公司希望藉由拆分集團內最大的事業公司，加快決策流程並實現業績成長。

根據Panasonic控股公司的重整方案，將把旗下公司Panasonic拆分為3家公司，分別是負責生活家電的「智慧生活」（暫稱）、負責空調等產品的「空質空調及食品流通」（暫稱），及負責照明產品的Electric Works（暫稱）。

Panasonic控股公司社長楠見雄規2月4日在線上記者會談到電視事業時說，「雖然我們做好出售的準備，但並並已決定將要出售」。

楠見還說，「目前我們認為沒有企業願意收購，所以會思考各種方式」，並沒有排除將來選擇出售電視事業的可能性。

根據英國研究公司Omdia調查，從2024年上半年出貨量為基礎來看，Panasonic在日本薄型電視市占率12.8%。受到中國競爭對手崛起影響，相較在2010年度市占率約20%左右，Panasonic的存在感已然降低。

TBS電視台2月4日報導，楠見表示，「有關要不要留下Panasonic的名稱，現況是尚未進行任何討論」。目前重整方案是將Panasonic依不同領域進行拆分，再成立新的事業公司。

至於無法預見成長的電視事業，不排除可能退出或出售。

面對日媒報導，Panasonic控股公司2月4日發布聲明指出，「有關包含電視事業在內的課題事業，我們正朝進行根本性收益結構變革來評估所有可能性，但要說我們現階段已決定出售或撤退並非事實」。

不僅如此，Panasonic控股公司接著又在2月5日透過官網書面聲明釋疑，他們2月4日宣布的重整是針對旗下Panasonic公司，而非要解散整個集團。

聲明還指出，「Panasonic的品牌是集團重要經營資產，Panasonic集團將以這個重要品牌為基礎，持續朝未來也能繼續為消費者及社會做出貢獻的企業結構進行改革」。

日本財經專欄作家橫山信弘撰文指出，雖然「Panasonic解散」這種具衝擊性的詞彙引發話題，但這次重整方向是解散Panasonic公司，再拆分成數家公司。

橫山說，Panasonic集團曾在2022年4月進行過大幅組織改革，從而誕生了現在的Panasonic控股公司，採取將多家事業公司移至其下的現行體制。

不過，橫山說，當時的改革未見成效，相較於索尼集團（Sony Group）市值總額約22兆日圓、日立製作所（HITACHI）市值總額約19兆日圓，Panasonic控股公司市值總額僅約4兆日圓，明顯被競爭對手拉開差距，而這也造成必須再度進行改革。

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他說，這次要解散的對象是居集團核心地位的Panasonic公司，目前預想未來將拆分成3家公司。透過結構改革，目標是希望帶來總額約3000億日圓規模的獲利改善。

因此，橫山認為，不論是Panasonic控股公司還是Panasonic這樣的品牌名稱，未來應該會保留下去，因為過去在家電及住宅設備等各項產品被使用的Panasonic品牌，對整個集團來說是極為重要的資產。（譯者：黃名璽）1140208