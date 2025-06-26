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海鯤艦2次海測完成 台船：依結果調校改善

2025/6/26 18:19（6/26 18:51 更新）
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國造潛艦原型艦海鯤艦（圖）26日再次海上浮航測試，許多軍事迷及媒體聚集在高雄港周邊卡位搶拍。中央社記者董俊志攝 114年6月26日
國造潛艦原型艦海鯤艦（圖）26日再次海上浮航測試，許多軍事迷及媒體聚集在高雄港周邊卡位搶拍。中央社記者董俊志攝 114年6月26日
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（中央社記者林巧璉高雄26日電）國造潛艦原型艦海鯤艦今天再次海上浮航測試，台灣國際造船股份有限公司透過新聞稿說，2次海測順利完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力，將依測試結果調校與改善。

繼17日首次海上浮航測試，海鯤艦上午8時許再次浮航出高雄港。

海軍參謀長邱俊榮昨天在立法院表示，海鯤艦會先做3、4次海上浮航測試，調整、調校裝備，然後進行深度50公尺潛水試航，再進入深度200公尺深水測試，加上必要作戰測試，規劃9月30日完成海上測試。（編輯：李明宗）1140626

#邱俊榮
#立法院
#海鯤艦
國造潛艦原型艦海鯤艦繼17日首次海上浮航測試，26日上午8時許再次浮航出高雄港，完成海測後返港。中央社記者董俊志攝 114年6月26日
國造潛艦原型艦海鯤艦繼17日首次海上浮航測試，26日上午8時許再次浮航出高雄港，完成海測後返港。中央社記者董俊志攝 114年6月26日
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