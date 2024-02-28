海鯤完成測試「掛掃帚」交艦海軍 蘇紫雲：最快2個月

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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，國防院學者蘇紫雲今天表示，若以各國程序看，海鯤完成海上動態測試，並比照美軍「掛掃帚」象徵問題已解決，交艦海軍，最快需2個月，但仍須以安全為最高原則。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天接受廣播節目訪問時表示，海鯤先前已實施壓力殼承受爆破擊波測試，接下來的海測應包括全艦戰鬥巡航速度、浮航、潛航最大速度、動態水密測試等。

蘇紫雲指出，待完成動態海測後，再交艦給海軍進行作戰測評，進行聲納效率、微調、操雷發射等，達成初始作戰能力即可成軍。

蘇紫雲說明，各國對海測至交艦的程序都不同，實際情況僅台船和海軍知道，依照程序預估，海鯤在乾塢完成靜態測試後，再到海上進行動態測試，並比照美國海軍在潛艦桅頂「掛掃帚」，象徵問題已解決完畢交艦海軍，這個程序最快2個月，但仍須符合安全為最高指導原則。

蘇紫雲強調，潛艦扮演「戰略槓桿」角色，可讓防衛縱深向外推，讓欲跨海作戰的敵軍兩棲部隊在執行任務時遭遇困難，台灣位處兵家必爭之地，潛艦除可將中共威脅限縮於巴士海峽、宮古海峽以西，亦可扮演民主國家「海上長城」要角。

海鯤潛艦進入泊港測試（HAT）最後階段，27日分3階段移至台船小塢，當日上午從中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納，及艦艏、船舷側視聲納陣列、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。

27日下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上的畫面曝光，讓當天在周邊碼頭搶拍畫面的軍事迷們，開心直呼「浮起來了」。（編輯：張若瑤）1130228