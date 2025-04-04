學者：陸戰隊改革方向正確 籲強化防空戒護能量

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（中央社記者游凱翔、吳書緯高雄4日電）海軍陸戰隊轉型「攻守兼備」的機動戰力，並成立陸上、海上戒護單位。學者認為此舉方向正確，並提及與美軍陸戰隊的改革方向亦同，但也呼籲，戰場環境不停改變，戒護部隊應強化一定程度的防空能量。

為強化戰力，陸戰隊朝「攻守兼備、機動戰力」模式轉型，包括裁撤以M60A3為主的戰車營、M109A2自走砲車的砲兵營，並成立無人機營；為強化政經中樞防衛，陸戰66旅改隸參謀本部戰略預備隊，並進駐松山機場等關鍵基礎設施地點。

陸戰隊在民國113年11月14日成軍「防空警衛群戒護一營」，除幹部外，均由一年期義務役組成，主要任務為駕駛車輛並戒護陸上機動飛彈車組及雷達車組，確保陣地安全及實施偵巡；另外，由兩棲偵搜大隊組成「海上戒護兵力」，主要任務為透過M109突擊艇，戒護海軍快速布雷艇於近岸布雷時的作業安全。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，此舉可以看出國軍在戰略上做調整，不僅是陸戰隊，也包括陸海空軍的兵力調整，例如海軍增加未來以國造潛艦為主的水下艦隊、組建濱海作戰指揮部，強化以陸制海戰力。

蘇紫雲表示，陸戰隊過去多以攻勢作戰為主，但藉由轉型成為守勢作戰，攻守兼備模式讓戰甲車數量與配屬型號做出轉變，並能應對中低強度的衝突及武裝威脅，而將主力置於台灣本島成為輕快部隊，此舉也符合美國陸戰隊放棄戰車營的配置，藉此強化本島總體防衛。

蘇紫雲舉例，美軍陸戰隊的海上防衛作戰，其中一個方式是藉由突擊舟搭配標槍、刺針飛彈來攻擊水面艦艇或直升機，目的並非擊沉水面艦，而是破壞設施使其失去部分戰力，以打亂敵軍節奏；突擊舟、艇的優勢是體積小，不易遭到敵人偵獲，因此反觀國軍，陸戰隊的改革方向正確，但建議應配置刺針等相關武力。

蘇紫雲提到，濱海作戰指揮部擬於115年成立，預料陸戰隊將扮演戒護、戰略預備隊，與不同防區的陸軍、憲兵共同守備，以成為「游擊手」角色。

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前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓表示，對陸戰隊的轉型給予肯定，由於目前的作戰環境並不需要都是攻勢作戰，而是守勢作戰，因此陸戰隊66旅、99旅分別擔負衛戍首都、戒護兵力，而兩棲偵搜大隊則維持一定程度的攻勢作戰。

江炘杓提到，陸戰隊一定要建立無人機及反無人機等新型態戰力，才能夠達到戒護的戰力；海上戒護部分，由於布雷艇的最大威脅來自天空，也應適時強化防空能力。（編輯：林克倫）1140404