海鯤潛艦27日移至台船乾塢 進行預備傾測試驗

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國造海鯤潛艦目前已進入泊港測試（HAT）最後階段，知情人士今天表示，海鯤潛艦預計27日從海昌工廠，移至中信八號浮動船塢，再由浮塢運送至台船乾式船塢內，進行HAT必要測試項目「預備傾測試驗」，以驗證潛艦浮力正確。

首艘潛艦國造「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711），去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文親自主持並擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

排水量3萬5000噸的中信八號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭，外界解讀將進行海上測試。根據高雄港務分公司發布的港灣通報，台船公司預計2月26日、27日進行新造船艦移泊入塢作業，其中2月27日上午8時至下午5時，為新造船艦整體測試作業時間。

知情人士向中央社記者證實，此為海鯤潛艦的相關作業程序，屆時將自海昌工廠移置台船乾塢，也是海鯤潛艦首次「對外見客」。

知情人士指出，海鯤潛艦目前已進入HAT最後階段，中信八號浮塢的進駐並非要執行SAT，而是後續HAT相關測試項目「預備傾測試驗」，以品質、安全為首要條件執行，目前進度一切順利。

知情人士說明，海鯤潛艦屆時將由海昌工廠船台，拖移至中信八號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢會開始注水下沉，藉此讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、再抽掉乾塢內的水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續HAT項目。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表，27日上午8時至上午10時30分，將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；第2階段為浮船離墩，時間為同日上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。

第3階段為拖帶進塢，時間為同日下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。

此外，軍方人士強調，海鯤潛艦依照計畫執行測試作業，以安全及品質為首要考量，非以時間為衡量標準，因此並無執行SAT的時間表，更無今年5月20日前交艦的規劃。（編輯：楊凱翔）1130225