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海鯤潛艦進入泊港測試最後階段 軍方：無海上測試時間表

2024/2/23 11:54（2/23 12:51 更新）
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首艘潛艦國造「海鯤軍艦」去年9月28日正式在台船高雄廠區舉行下水典禮。（中央社檔案照片）
首艘潛艦國造「海鯤軍艦」去年9月28日正式在台船高雄廠區舉行下水典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北23日電）中信八號大型浮塢近期進駐台船海昌工廠前碼頭，知情人士今天表示，海鯤艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，浮塢將助海鯤潛艦進行HAT相關測試項目，而非海上測試（SAT），團隊以安全及品質為首要考量。

首艘潛艦國造「海鯤軍艦（Narwhal）」（舷號711）去年9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文親自主持並擲瓶禮，接續進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT），最後將交由海軍作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

由於近期中信八號大型浮塢進駐台船海昌工廠前碼頭，部分人士解讀將進行海上測試（SAT）。

知情人士上午告訴中央社記者，台船、海軍海發中心、海軍256戰隊、中科院及顧問群為海昌計畫團隊成員，因此依嚴謹步驟、步步執行相關測試，目前已進入HAT最後階段。

知情人士說明，中信八號浮塢的進駐並非將執行SAT，而是後續HAT相關測試項目必須在水上測試，因此將藉由浮塢移置到廠內特定區域進行，以品質、安全為首要條件執行，目前進度一切順利。

軍方人士也強調，海鯤艦依照計畫執行測試作業，以安全及品質為首要考量，非以時間為衡量標準，因此並無執行SAT的時間表，更無今年5月20日前交艦的規劃。（編輯：楊凱翔）1130223

#台船
#蔡英文
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