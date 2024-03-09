金門快艇案 學者：若處理不當 大陸動武並不意外

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（中央社記者謝怡璇台北9日電）中國快艇金門海域翻覆2死案引發關注。淡江大學榮譽教授趙春山表示，中國大陸重視國共交流管道，促進兩岸和平發展，但若金門事件處理不當，使中國大陸對台動武，不會感到意外。

廣角智庫論壇今天舉辦「金門事件與兩岸關係」論壇，由文化大學社科院講座教授楊永明主持，邀請淡江大學榮譽教授趙春山、輔仁大學特聘教授何思慎、前小金門指揮官栗正傑，就目前金門局勢進一步分析。

趙春山就日前隨同國民黨副主席夏立言到中國大陸的觀察表示，在兩岸關係緊張及國民黨敗選的情況下，中國大陸還是相當重視國共交流管道，促進兩岸和平發展，他感到欣慰。但若金門事件處理不好，導致中國大陸對台動武，他並不感到意外。

他提及，訪問行程第一站到廈門，與朋友談論到金門事件大家情緒變得嚴肅，擔心兩岸民眾之間民意對抗，並認為處理過程中，許多謠言、揣測出現，恐對兩岸關係不利。

何思慎強調，台灣要兩條腿走路，建軍的同時還要對話，「但問題是蔡英文政府只有一條腿，不要對話只有建軍」。

他認為處理金門的方式是「摸蜆仔兼洗褲」，希望中國大陸跟台灣在解決金門問題上，能透過官方接觸，就是希望不用承認九二共識，還是能對話，並表示「處理金門事件的動機愈單純愈容易解決」。

栗正傑則認為，金門事件是陰謀，之前在金門並沒有碰過撞船、碰船事件。「綠營公布馬英九年代，扣船件數一萬多件，蔡英文只有兩三千件，他們敢公布扣船的地點嗎，絕對不會是金門，金門都是驅離」。

他分析，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前於記者會上，沒有牽涉到主權或治權問題，解讀對岸並不希望將金門事件提升到政治層面，認為海洋委員會主委管碧玲處理此事荒腔走板，將問題提升到這類層次，導致雙方沒有迴旋空間。

栗正傑並表示，現在大陸處理方式為「軍方吃緊，民方緊吃」，軍民分開處理，不會讓金門民眾的仇恨值升高。（編輯：曹宇帆）1130309