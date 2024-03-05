中國擅改航路逾月 歐盟籲兩岸對話克制升高情勢

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（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）中國民航局自2月1日起片面取消M503航線的飛行偏置慣例，升高台海情勢擦槍走火機會，歐盟發言人答覆中央社時表示關切，強調反對任何單方行為改變台海現狀並鼓勵兩岸透過對話達成和平解決方案。

中國政府在2015年單方面劃設貼近台北飛航情報區邊界的M503民航路線，後經兩岸協商達成延後啟用航路、實際飛行西移6海里的共識。2018年中國民航局公告逕自啟用該航線北上運行航路，南下航路維持偏移，但今年1月30日片面宣布取消南下航路的偏移，並表示無需與台灣協商。

由於M503航線距離海峽中線僅4.2海里（約7.8公里），此航線恐將大幅壓縮台灣空防預警時間，增加兩岸緊張情勢擦槍走火的機會。

目前該措施已實行逾一個月，中國的動作普遍被認為是對台灣總統大選結果的回應，未來可能持續各種對台施壓的灰色地帶行動。

歐洲聯盟（EU）對外事務部（EEAS）曾在1月13日台灣大選投票結果出爐後發出聲明，與過去對台灣選後例行賀詞不同，這次特別增加一段文字訴求台海穩定。

中央社記者在M503事件熱議期間詢問歐盟，中國此片面舉動是否與歐盟在賀詞所表達的相違，使歐盟提高對台海情勢的關切，以及歐盟是否將採行措施維護台海航空及航海的自由與安全。

一位不具名的歐盟發言人在4日書面答覆中央社，「我們意識到中國民航局的決定」，歐盟強調台灣海峽的和平與穩定是區域及全球安全和繁榮的關鍵，台海是國際貿易的重要通道，不穩定情勢將冒著重要經濟後果的風險，衝擊區域及全球經濟。

該發言人表示歐盟持續關切台海升高的緊張情勢，反對任何片面改變現狀的舉動，並鼓勵在跨越台海兩岸的議題上達成和平解決方案，「緊張情勢需透過對話解決，應該維持適當的溝通管道以降低誤判風險」。

歐盟發言人最後強調，採取克制並避免任何可能進一步升高台海風險的行動，至為關鍵。（編輯：高照芬）1130305