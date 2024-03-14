彭博：英國憂間諜風險 擬限制中國公務護照入境人數

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）彭博報導，英國政府正考慮限制可不經過正常簽證查驗、以國家公務為由進入英國的中國公民人數，因為擔心這項機制遭到濫用，導致間諜進入英國。

根據彭博（Bloomberg News），知情人士透露，英國政府內閣官員和安全部門正討論，是否大幅調整適用於外交人員和其他所謂公務人員的邊境規定。

上述知情人士要求匿名，因為這涉及政府閉門討論。他們指稱，此舉旨在使中國等國家提供更多細節，並有更多時間來進行核查。

根據知情人士，英國政府的選擇包括限制可依據外交或類似規定入境的人數，或是限制無需簽證的公職或國家支持活動範圍，並進行更嚴格的前期核查。他們表示，英國安全部門支持收緊規定，以降低風險。

彭博報導，英國擔心中國在其國內的影響力日益擴大，從大學校園乃至對關鍵行業的介入。去年，英國國會某委員會曾警告，對於中國構成的國家安全威脅，英國的對策「完全不足」，過於關注短期經濟益處，而非長期風險。

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）去年曾指出，英國已有超過2萬人在網路上被中國間諜接觸。他們鎖定領英（LinkedIn）等職業社交網站，試圖與小企業、新創公司和研究人員培養關係，以獲取敏感訊息。

但英國部分官員指稱，如果限制外交活動，有可能在當前敏感時機引起英中關係緊張。先前由於香港和新疆等問題發生一系列爭端後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾試圖與中國重建關係。

對此，英國內政部和外交部均不予置評。中國駐英國大使館未回應置評請求。（譯者：陳正健）1130314