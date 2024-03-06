德國議員盛讚台灣為亞洲之心 邀請民眾赴台旅遊

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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）柏林國際旅展（ITB）於3月5日盛大開幕，德國議員歐瑪（Jian Omar）在台灣館發表談話時，讚美台灣為「亞洲之心」，是文化交融典範，邀請現場民眾將台灣納入旅行目的地中。

ITB為全球規模最大旅展，每年都有近180國、超過5000個單位參展，為匯聚世界旅遊產業專家的年度盛會。

在揮別國際衝突不斷的2023年後，今年旅展以「共同定義旅行的世界」為主題，強調全球合作的重要性，希望業者能透過知識、資源和經驗共享，提升旅遊業的創新和可持續性，共同塑造一個更加緊密連結、互相理解的世界。

台灣館今年以「親山、親海、樂環島」為主題，除了大螢幕播放美麗的山海風光外，為加深歐洲業者對台灣的人文印象，觀光署特別將展間布置成一間典雅的茶室，並規劃茶藝展演、彩繪油紙傘、手作排灣族琉璃串珠等交流活動，讓國際旅行業者能以更直觀的方式感受台灣人文風情。

觀光署表示，來自歐洲的旅客以英國、德國、法國及荷蘭為主，2023年歐洲來台旅客近30萬人次，約恢復至疫情前77%，其中，以「觀光」為目的德國旅客已回升至疫情前92%。

而在開幕日最熱鬧的活動Happy Hour上，觀光署國際組組長黃易成、駐德代表謝志偉皆致詞邀請大家到台灣旅行，黃易成以同一條街上能看見來自不同信仰的宗教建築，以及首個同性婚姻合法化國家，解釋台灣的多元與包容性，並向國際旅客強調台灣是一個非常安全的旅行目的地。

許多德國官員與議員也特地到場支持，綠黨籍柏林邦議會歐瑪致詞時以個人人生經驗談台灣，獲得全場熱烈掌聲。

歐瑪分享他是一名來自敘利亞、有著移民背景的議員，是因為民主而移居德國的民主主義者，他表示，「民主、人權、自由是我們珍視的價值，也是我們當前支持烏克蘭、以及今天站在這裡支持台灣的原因。」

他也提到數月前有人對他說，因為在政治上支持台灣，他不再被中國歡迎。歐瑪表示，「當時我回應這對我來說不是問題，因為在台灣，我可以同時瞭解中國、日本及台灣本土文化。」他認為台灣是亞洲之旅的心臟，因為獨特的歷史而成為亞洲文化交融的典範。

歐瑪強調，無論是從文化、歷史還是自然景觀的角度來看，台灣都有獨特的魅力，值得世界各地的旅客深入探索，他鼓勵現場民眾，如果計劃亞洲之行，一定不能錯過台灣。（編輯：陳慧萍）1130306

為加深歐洲業者對台灣的印象，台灣館設計延續往年茶文化主題，將展間變成一間典雅茶室，展現台灣多元面貌，也突顯兼容文化與科技的國家形象。中央社記者林尚縈柏林攝 113年3月6日

為呈現豐富文化底蘊，柏林旅展期間，台灣館規劃茶藝展演、油紙傘彩繪、手作排灣族琉璃串珠等體驗活動，並於開幕式當天請原住民表演團體讓參與展會的全球觀眾體驗台灣原住民的音樂之美。中央社記者林尚縈柏林攝 113年3月6日