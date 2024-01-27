英國前情報官：中國間諜活動長期風險 超越俄羅斯

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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前行動與情報總監殷克斯特（Nigel Inkster）指出，中國間諜活動對英國構成的長期風險，比俄羅斯相關活動造成的要大。

他示警，英國情報界缺乏足以對抗相關風險的中國事務人才，無論是就對中國和中國共產黨的認識，或是華語文能力而言。

這在一定程度上可歸咎於英國政府曾推動的英中關係「黃金時代」。殷克斯特指出，在那樣的時代氛圍下，很難期待政府積極關注中國的祕密活動。

關於中國對台灣的企圖，殷克斯特說，他傾向認為中國仍尋求避免軍事衝突。不過，他懷疑，英國政府至今對如何應對台海重大事態，仍未有定見。

他說，任何西方國家政府最終都無法迴避一個基本問題，那就是一旦「台海有事」，該怎麼辦。作為美國的盟友，英國可能會被期待投注資源於台海戰場；情報支援相對容易、沒有爭議，但實際投入兵力是另一回事。

殷克斯特指出，英國政府或許終究得面對現實：「在不久的將來」可能得下決定，如何應對「台海有事」。

殷克斯特是在接受英國i News專訪時，作以上表示。他曾在接受中央社採訪時示警，「晶片」和「民主」僅有助確保西方一定程度、而非理所當然的支持，遠不足以保衛台灣。

他當時提到，北京已預設美國會介入台海衝突，因此美方是否採取「戰略模糊」，基本上不影響北京的軍事擘劃和準備。另一方面，台灣內部政治情勢的變化或選舉結果不足以改變北京對台灣的戰略意圖；北京不會心平氣和坐視台灣維持事實獨立，但仍期待以非軍事手段達成「統一」。

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）在2010至2016年擔任首相期間，與時任財相歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」。不過，去年11月接任外相一職後，卡麥隆數次強調，如今事態已改變，日益具侵略性的中國是英國面臨的最重大安全挑戰之一。

殷克斯特於1975年加入MI6，曾派駐北京、香港，在MI6有超過30年的資歷，曾被看好接任MI6首長。於牛津大學（University of Oxford）就讀時，他主修中國研究。

殷克斯特告訴i News，除了在網路空間的活動，北京的人力情報（human intelligence）蒐集活動也「大幅增加」，部署更多人員以「無情手段」不惜代價取得軍事、商業和其他情資。

他說，整個英國情報圈，包含MI6、對內情報機關「軍情五處」（MI5）以及政府通訊總部（GCHQ），「明顯」缺乏中國事務相關能力。

MI6現任首長摩爾（Richard Moore）曾數次公開提及，MI6如今投注於中國的資源已超越任何其他任務。不過，殷克斯特認為，MI6目前仍在「趕進度惡補」階段，解決落差仍需時間。

殷克斯特指出，雖然中國的個別情報活動可能殺傷力不及俄羅斯的個別行動，但中方活動的累積效應，在戰略層次比俄羅斯更值得英國擔憂。

儘管中國不如俄羅斯熱衷於暗殺行動，殷克斯特研判，這不是因為中方有道德顧慮，而是中方目前判定這麼做不符合他們的利益。

另一方面，當中國的海外秘密活動日益獲關注，北京近期也數次「揭發」潛伏在中國的西方間諜。

最近一個例子包括美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）於25日率先揭露，一名在中國生活約40年、2018年突然「人間蒸發」的英國商人事實上正在中國服刑，而英、中政府之前從未公開提及此事。

中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會表示，這名英國人石伊恩（Ian J Stones）於2022年8月因為被外國收買「非法提供情報」，遭判處5年有期徒刑。英國政府對涉及情報事務的案件及外界說法，有「不承認、也不否認」的政策。

在此之前，中方本月曾聲稱關押一名為MI6從事間諜活動的黃姓人士。

殷克斯特指出，北京關於外國間諜的指控可用於中國國內宣傳，以鞏固中國共產黨的統治。他說，這麼做的邏輯是，「若情況不對，這絕對不會是中國共產黨的錯，因此一定是其他人的錯」。（編輯：高照芬）1130127