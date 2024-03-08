黃偉峰瑞士智庫談台海與南海：中國演練顯擴張野心

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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）瑞士外交政策智庫邀台灣駐瑞士代表黃偉峰演講，分析南海與台海安全議題，他指出近期菲律賓海警船與台灣金門事件都是中國區域策略的演練，凸顯擴張野心。

瑞士智庫「外交政策論壇」（Foraus）邀請黃偉峰7日於蘇黎世大學專題演講。駐瑞士代表處表示，因演講報名人數超乎預期，臨時更換較大場地，吸引近200名聽眾，活動時間更因聽眾反應熱烈而延長近一小時。且為避免中國人士到場滋事，主辦方特別通報校警進行維安。

黃偉峰在演講中說明台海現狀的意涵，強調台灣與中國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣一日，中國對台聲言主權缺乏國際法理基礎。

他也指出近期中國介入台灣大選、片面更改M503航線及中國快艇金門翻覆事件等，都是中國灰色地帶作戰的手法，透過心理戰、媒體戰及法律戰開啟無硝煙戰爭。

針對中國在南海爭議海域的強硬作為，他表示，日前中國與菲律賓海警船發生嚴重碰撞，以及中國藉金門事件常態性巡防周遭海域，都是中國「反介入及區域拒止」策略的演練，旨在突破太平洋第一島鏈的防禦，不僅破壞以規則為基礎的國際秩序，也揭露中國威權主義向外擴張的野心。

黃偉峰強調台灣擁有南海面積最大的太平島，是南海區域的利益相關者，台灣將持續維護在南海的權益，並願意在多邊協商基礎上「擱置爭議、共同開發」，促進區域和平與繁榮。

問答時間在場聽眾踴躍提問，包括菲中衝突對台菲關係影響、近期台海情勢及聯合國大會第2758號決議無涉台灣主權等議題，黃偉峰均提出剖析與聽眾交流。（編輯：高照芬）1130308