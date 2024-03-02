國防部：空軍飛官人力編現可滿足戰備 無異常現象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）媒體報導，空軍年底恐出現飛官退伍潮，缺員將更嚴重。國防部今天表示，自109年起修調「國軍飛行軍官繼續服現役獎助金」後，每年簽約及離退人數呈常態分布、無異常現象，人力平均編現可滿足戰備需求。

媒體報導，對美軍購66架F-16C/D（blk70）戰機，將於明年陸續交機，空軍戰機兵力將擴充，但目前絕大多數飛行軍官的繼續服役契約都於今年底屆滿，面臨續留或退伍的抉擇，加上近年共機越界導致部隊壓力沉重，疫情後復甦的航空業又急需機師，都使得年底退伍潮勢所難免。

國防部上午發布新聞稿表示，自民國109年起修調國軍飛行軍官繼續服現役獎助金後，每年簽約及離退人數均呈常態分布，並無異常現象。

國防部指出，三軍飛行部隊近年招募成效良好，並依機種類型及退損預判，完成人員補充規劃，人力平均編現可滿足部隊戰備需求。

國防部強調，考量現行政策獲得多數飛行員認同，將於繼續服役契約屆滿前，持衡宣導續服獎助金發放政策，輔導年資符合簽、續約資格人員依規定辦理，鼓勵所屬續服現役，期使人員長留久用，為國防奉獻心力。（編輯：郭無患）1130302