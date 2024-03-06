中國快艇案後 學者：北京欲凸顯反獨促融促統

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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）中國快艇翻覆案受關注，學者在國策院舉辦的座談會中指出，北京策略顯示，中國漁民與海警船未來可能打破台灣規範，進行常態性捕魚與作業，推進兩岸融合發展與統一進程，不在升高軍事對立，但北京要凸顯政治上反獨、促融與促統。

國策研究院今天舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，國策院董事長田弘茂、國策院副院長郭育仁等學者專家與會。

座談會關注中國快艇闖金門海域翻覆2死案，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，北京所採取的策略是批判民進黨政府對中國漁民的對待，並稱沒有兩岸政治互信、不存在台灣劃設「禁限制水域」等。

張五岳指出，北京策略顯示，中國漁民與海警船未來可能打破台灣規範進行常態性捕魚與作業，藉以穩步推進所謂兩岸融合發展與統一進程。

此案翻覆漁船屬於不合法的三無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），張五岳表示，長期以來中國取締自身海域的三無船舶也不遺餘力，北京可能考量兩岸關係基本格局，基於與金門地方政府、民代與民眾長期友好關係，對兩岸融合發展先行先試金廈新四通（通水、通電、通氣、通橋），有其政治意義。

他認為，北京所要凸顯的是政治上反獨、促融與促統，進一步打破台灣規範，而並不在於升高金廈海域或台海兩岸軍事對立。

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談及北京對台政策，亞太和平研究基金會執行長董立文認為，北京在快艇案上是看著台灣輿情變化來處理事情，並非預謀，例如隔幾天後才發出「不存在所謂禁止、限制水域」聲明，是因為台灣輿情都在討論此事。

董立文指出，事故發生後，中國國防部未對此發表意見，顯示北京知道此事本質是執法糾紛，北京藉機進行宣傳認知戰，但無意升高為兩岸軍事衝突，說「中共會藉此事動武」是危言聳聽。（編輯：郭無患）1130306