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台法簽署24億戰鬥系統零附件合約 維持拉法葉艦戰力

2024/2/16 10:48（2/16 11:00 更新）
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圖為拉法葉艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北16日電）中共頻以機艦擾台，考驗國軍後勤能力。根據國防部的決標公告，駐歐採購組已與法國（歐盟）簽署完成「艦艇戰系載台零附件」，總金額為24億912萬元，將能有效維持海軍拉法葉艦戰力，以應對威脅。

根據政府電子採購網今天公布的決標公告，國防部採購室駐歐採購組已與法國（歐盟）簽署完成「艦艇戰系載台零附件」，總金額為新台幣24億912萬元，履約地點為高雄市、履約起迄日期預估為今年1月18日至115年1月18日。

由於目前海軍艦艇採購國大略分別為法國（拉法葉艦）、德國（獵雷艦）及美國（紀德級等），因此這項零附件購案為拉法葉艦所屬的零附件，有助於維持後勤戰力。

康定級巡防艦，原型為法國海軍拉法葉級巡防艦，隸屬海軍124艦隊，母港左營軍港，主要執行台海防空、反潛、護航、反封鎖及聯合水面截擊作戰。

面對中共威脅，維持裝備妥善和新購軍備同樣重要，中共自前美國駐應院議長裴洛西訪台並在台灣周邊軍演後，迄今除了以戰機頻逾越台海中線及侵擾西南空域，也派遣船艦以類似輪值方式，頻繁現蹤東部海域，企圖建立起「新常態」。

針對後勤維修保養重要性，尖端雜誌主任編輯李思平日前以拳擊手為例告訴中央社記者，新購機艦等軍備如同一名拳擊手的「肌肉」，維修保養則是「肌耐力」，如果只能接戰一次就無法反擊，再多的肌肉都沒用，因此應透過妥善的維修保養，避免被敵方取得主動權。（編輯：楊凱翔）1130216

#中共
#裴洛西
#李思平
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