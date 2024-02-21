拉法葉艦案孳息 裁准沒收逾134億元確定

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）拉法葉艦案，汪傳浦家人被法院沒收本金4億餘美元確定，孳息部分撤銷發回，高院更二審去年裁准沒收孳息4億2958萬8279.18美元。汪家人不服，提起抗告，最高法院今天駁回抗告確定。

全案緣於，前特偵組於民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案的犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

一審台北地方法院裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。台北地檢署與葉秀貞等人均不服裁定，向二審台灣高等法院提起抗告。

二審裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億餘元），應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院裁定，本金4億8719萬2808.72美元，其中3億1253萬9913.44美元沒收確定，剩餘本金1億7465萬2895.28美元及4億8719萬2808.72美元孳息，發回高院更裁。

高院更一審認定，孳息應從106年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，2個金額相加，准許檢察官聲請沒收本金加孳息5億2074萬8645.83美元（約新台幣145億餘元）。葉秀貞等人不服裁定，再提抗告。

最高法院裁定，原裁定關於孳息部分撤銷，發回高院更裁；原裁定裁准本金1億7465萬2895.28美元部分，抗告駁回確定。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

高院更二審去年7月間裁定，就檢察官聲請沒收本息5億2074萬8645.83美元（約新台幣145億餘元）為審理範圍，孳息應從106年計算，並准許檢察官聲請沒收4億2958萬8279.18美元，及各扣押帳戶的最後現值至執行日為止所產生的孳息（約新台幣134億餘元）。

汪家人不服裁定，再提起抗告，最高法院認為，原裁定認事用法無違誤，汪家人抗告無理由，今天駁回抗告確定。

另外，列支敦士登去年2月間匯回第1筆汪家海外不法所得1103萬多餘美元，約新台幣3.3億元；瑞士則於去年7月匯回第2筆海外不法所得1億1804萬餘美元，約新台幣43億元，款項將匯入台北地檢署，由北檢執行後續沒收。（編輯：張銘坤）1130221