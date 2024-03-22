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國防部：中共42機艦台海活動 國軍嚴密監控

2024/3/22 10:00（3/22 10:24 更新）
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國防部21日上午6時至22日上午6時偵獲中共軍機36架次、6艘次中共軍艦持續在台海周邊活動，其中13架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
國防部21日上午6時至22日上午6時偵獲中共軍機36架次、6艘次中共軍艦持續在台海周邊活動，其中13架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者吳書緯台北22日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲中共軍機36架次、6艘次中共軍艦持續在台海周邊活動，其中13架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部所公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午4時58分至晚間10時22分，在台灣海峽中線兩側空域偵獲殲擊機等主戰機及無人機計20架次，其中4架軍機逾越中線，部分軍機距離基隆約57浬。

國軍於昨天下午2時35分至晚間10時15分於台灣以北的空域偵獲主、輔戰機及無人機計12架次，其中5架軍機逾越中線，部分軍機距離基隆約42浬；另於昨天下午3時9分至晚間9時40分於台灣西南空域偵獲主、輔戰機計4架次，部分軍機距離鵝鑾鼻約120浬。

國軍於昨天下午1時27分偵獲中共運載火箭發射活動，發射地點位於酒泉衛星發射中心，飛行方向朝向西太平洋，飛行路徑經中華民國防空識別區。（編輯：張良知）1130322

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