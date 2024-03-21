中國加強監管 中華電信4月1日終止環球卡服務

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（中央社記者張淑伶上海21日電）中華電信昨天宣布，其代辦可「一卡多號」的環球卡，將於4月1日關閉中國門號的服務。民眾如果把在中國的銀行卡或其他應用程式綁定環球卡，勢必得更換門號，否則無法接收認證簡訊。

臉書粉絲專頁「環球卡－中華電信代辦」20日公告，因近年來詐騙案件盛行，中國對於通信監管及資安管理日趨緊縮，為了加強通訊保障，中國移動配合其國家政策及上級單位要求要求，將於2024年4月1日起關閉環球卡服務的中國門號及所有通信功能，並回收所有門號，導致環球卡服務之國外門號無法繼續提供服務。環球卡4月1日也將同時停止收費。

一些民眾表示，有收到中華電信的簡訊，表示因詐騙盛行，中國移動將關閉環球卡服務，故環球卡將於4月1日終止。

這意味著，使用環球卡的中國大陸銀行帳戶擁有者，4月1日就收不到認證簡訊。

不少網友留言，這項消息來得太突然，等於再10天號碼就失效，根本來不及去中國大陸辦理相關事務，譬如重新綁定銀行卡等；還有人甚至台胞證已經失效都還沒辦理，直呼「太趕了啦」。

更有網友抱怨，現在很多中國的網路應用服務申請後都無法變更號碼。

環球卡可一卡多號，方便一些常往來兩岸或多國的民眾使用。但據了解，長居中國大陸的台商通常都會辦理本地的門號，費率更為划算。（編輯：楊昇儒）1130321