領空挑釁增 美國防專家：須制止中國對台灣「越線」行為

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（中央社台北28日電）中國近年增加對台灣領空禁區的挑釁，美國國防專家表示，除發生意外對抗的風險上升，另還漸漸讓美國進入一種逆來順受的狀態。專家呼籲美國必須向中國表明這是不可接受的。

紐約時報27日觀點版刊出以追蹤中共空軍擾台數據而知名的國防分析師路易斯（Ben Lewis）的文章，強調中國對台灣的「越線」行為必須被制止。

這篇文章表示，2020年台灣海峽的軍事力量平衡開始朝著有利於中國的方向逐步但卻深刻地轉變，當年8月，時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）成為40多年來訪問台灣的最高級別美國內閣官員，共軍藉此在台灣周圍進行軍事演習作為回應。

自此以後，作為對這種訪問和其他被視為挑釁行為的回應，越來越多中國飛機飛行於以往被視為禁區之地。

北京一直在不斷挑戰極限。過去，共軍很少越過台灣海峽中線，但2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國軍隊當月越過海峽中線302次，基本上抹去了它的邊界線功能。

如今，中國飛機幾乎每天都在越界，台灣只有幾分鐘的時間來評估中國的意圖，這是一場危險的猜謎遊戲，為誤判敞開了大門。

今年以來，中國向台灣領土領空發送了至少27個氣球，以此試探台灣的政策，迫使台北在不採取行動或擊落氣球之間選擇。

文章提到，今年1月台灣人民選擇了致力捍衛台灣主權的賴清德擔任下一任總統，賴清德的勝選為台灣政府提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。

菲律賓已經證明，引起對中國在南海行動的關注有助於在國內、地區和國際範圍內為對抗這種侵略贏得支持。

美國必須向中國表明，其軍事活動可能引發戰爭，這是不可接受的。華盛頓還應與台北協調，以更有效方式遏制中國的挑釁，例如加強訊息共享、空中巡邏演習，並確保台灣擁有充分的裝備和準備來捍衛主權。

文章強調，美國的戰略注意力正被烏克蘭和中東的戰爭所消耗，但若美國將目光從台灣面臨的危險局勢上移開，中國可能很快就會越過所有的線了。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130228